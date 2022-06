Nuevo sencillo de Nikki Lane

El pasado viernes la cantante norteamericana Nikki Lane presentó un nuevo sencillo, “First high”, primer avance de su nuevo disco Denim & Diamonds que saldrá a la venta el 23 de septiembre. Un disco que publicará el sello New West Records y que cuenta con la producción de Joshua Homme. En el nuevo álbum que Nikki Lane colaboran también miembros de Queens Of The Stone Age, Arctic Monkeys y Autolux. Denim & Diamonds llegará cuando se cumplan cinco años y medio desde el lanzamiento de su anterior disco, Highway Queen. Un largo intervalo de silencio discográfico que, parece ser, ha servido para que la cantante haya escrito el disco más reflexivo de su carrera.

El vídeo con el que Nikki nos presenta “First high” ha sido dirigido por Jocelyn Cooper y filmado en North Fork, California. La cantante dice sobre la canción: “Trata de perseguir ese sentimiento de la primera montaña rusa, la primera calada de un cigarrillo, ese primer beso. Esos momentos son más difíciles de alcanzar a medida que envejecemos, pero solo mejoran. El video captura ese sentimiento de ser joven en un pequeño pueblo en un día de verano, y la falta de inhibición que lo acompaña“.

A continuación puedes escuchar “First high”, la nueva canción de Nikki Lane.