The mountain Goats

The Mountain Goats publicarán su vigésimo cuarto álbum de estudio en agosto

The Mountain Goats han anunciado Days, su vigésimo cuarto álbum de estudio, que se publicará el próximo 7 de agosto.

El disco, producido por John Congleton y grabado en los históricos estudios Sear Sound de Manhattan, se presenta con el single “Charlie Sheen Reaches Out to the Feds”, una canción de pulso eléctrico que anticipa el tono nostálgico y ambiguo del trabajo.

Según explica John Darnielle: “Este álbum comenzó como Grunges, una secuela de Goths, después de que hice una broma en redes sociales sobre escribir una canción llamada ‘Contemplando a Pearl Jam en el amanecer de Carolina’. Unos meses después, mi esposa se fue de la ciudad para una residencia de dos semanas en Virginia. Que mi esposa se fuera de la ciudad para jugar hockey en Banff fue como surgió All Hail West Texas.

Estas canciones tratan vagamente sobre los años 70, 80 y 90, es decir, sobre la acumulación de días, cada uno un poco más lejano que el anterior, a veces pareciendo milagrosamente más claros a medida que se alejan y otras veces desdibujándose en formas irreconocibles que a veces son agradables y otras veces inquietantes. La mayoría de las canciones están en tonalidades mayores, pero no se dejen engañar. Si se dejan engañar, tengo un puente que venderles; no hay nada al otro lado del puente. Aun así, no deberían dejar que eso los desanime. ¿Quién soy yo para decirles qué tipo de puente necesitan, o adónde debería llevar el puente que necesitan? Nadie, en realidad. Nadie en absoluto”

El nuevo trabajo contará además con colaboraciones de músicos como Matt Nathanson, Mikaela Davis y Janis Siegal, entre otros invitados.

Escucha ‘Charlie Sheen Reaches Out to the Feds’ de The Mountain Goats

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