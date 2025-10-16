Paul Pèrrim – Itara (Keroxen / Philatelia Records)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Cuenta el crítico musical Bill Meyer en las notas interiores de este debut de Paul Pèrrim que, cuando era un crío de diez años, inquieto, y con gran interés por la música – y mientras vivía en su Canarias natal – empezó a tocar la guitarra clásica. Las clases le aburrían con lo que al poco tiempo le dijo a sus padres que no quería tomar más lecciones. Tres años después sus padres le compraron una guitarra de cuerdas de acero, y ahí empezaría su labor autodidacta de ir aprendiendo a tocarla al son de sus grupos favoritos como The Velvet Underground, The Stooges o Sonic Youth.

Pasaron los años y el canario Paul Angulo (ese es su nombre de nacimiento) sigue teniendo una mente en constante ebullición: a formado parte de diferentes formaciones como Saliva, The Transistor Arkestra (clara referencia a su pasión por Sun Ra), Celistia, Transistor Eye, hasta llegar a su actual alias como Paul Pèrrim. Además de esta vibrante carrera como compositor, es fundador de Philatelia Records, y del festival GUITARRACO con sede en Tarragona, y en donde se han podido ver en directo a guitarristas de la talla de Joseba Irazoki, Xisco Rojo o Raphael Roginski.

Como se puede desprender de estos apuntes a vuela pluma, el trabajo de debut ha sido un proceso de producción cocinado a fuego lento y con dedicación – grabado entre julio y diciembre de 2024 -, y que ahora tiene su recompensa en un extraordinario disco bajo el título de Itara (Keroxen / Philatelia Records, 2025) en donde Pèrrim crea un discurso muy potente y libre en el que se dan la mano la tradición folk norteamericana, la electrónica y el drone, así como la manipulación de sonidos de campo. Un muzak irresistible y preñado de lirismo.

Arranca el disco con “Arkusmaliketus”: una colcha de loops electrónicos sirven de apoyo a una melodía en la que se mezcla la digitación de Pèrrim a la guitarra al estilo John Fahey y sinuosos paisajismos psicodélicos a base de sintetizadores y efectos analógicos. Un sortilegio. “Fuskarkis” tiene ecos de blues fronterizo que entronca con la tradición tuareg, mientras una brisa se esparce por el ambiente; los sonidos ambientales que Paul ha grabado en estos años le sirven para envolver esa especie nana ancestral en forma de canción titulada “Olekta”, con cautivadores arreglos de cümbü? y la digitación fingerpicking en un diálogo fructífero.

En “Xileikan” hay remembranzas a christina vantzou, y es una preciosa abstracción entre la tradición turca y el ambient; “Durissant parece uno de esos juegos de Les Baxter con la electrónica, y el tema más largo del lote, “Barbarchu” se aproxima a los ragas indios, mientras nuestro hombre saca de su guitarra las notas más bellas y líricas. Portentoso alumbramiento.

Escucha Paul Pèrrim – Itara

