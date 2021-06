Robert Smith remezcla su canción con Chvurches

Chvrches lanzaban colaboración con Robert Smith de The Cure a principios de mes. Los escoceses volvían el pasado mes de abril con su primera canción desde que 2018 publicaran Love Is Dead (Glassnote Records, 2018). Un tema llamado “He Said, She Said” grabado en cuarentena con Lauren Mayberry y Martin Doherty desde Los Ángeles e Iain Cook en Glasgow.

Una “How Not To Drown” marca de la casa, con esos toques de electrónica oscura y sintetizadores en los que Lauren Mayberry lleva la melodía vocal, hasta que la inconfundible voz de Smith entra a acompañarla en la segunda parte de la canción. Un registro del Smith de última época, que complementa bien a Mayberry en una pegadiza y emotiva canción.

Ahora el vocalista de The Cure presenta una remezcla del tema que dura más de siete minutos, elimina la mayor parte de la producción explosiva del original dando paso a una sensación más siniestra.

Chvrches publicarán su nuevo disco, Screen Violence, el próximo 27 de agosto.

Escucha “How Not To Drown” (Robert Smith Remix)