Beth Orton

Beth Orton tendrá nuevo disco el mes de junio

Beth Orton ha anunciado el lanzamiento de su nuevo álbum, The Ground Adove, que verá la luz el próximo 26 de junio a través de Partisan Records.

El ya noveno trabajo de estudio de la británica y continuación de Weather Alive (2022), se presenta como una obra dividida en dos mitades: una primera más fragmentaria y una segunda orientada hacia melodías más abiertas y expansivas.

Producido por la propia Orton, el álbum cuenta con colaboraciones de Nick Hakim, Tom Skinner, Shahzad Ismaily y Sam Beste, entre otros.

Hace unos días presentaba el tema que le da título, que hoy continúa con “Waiting”, que la propia artista describe como: “una celebración de salir del estado de espera en el que el miedo nos mantiene”.

Escucha ‘Waiting’ de Beth Orton

Estas serán las canciones de The Ground Adove de Beth Orton

01 The Ground Above
02 Before I Knew
03 Cigarette Curls
04 Waiting
05 Celestial Light
06 I’ll Miss You
07 Love You Right
08 Othersid

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