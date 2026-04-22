Beth Orton tendrá nuevo disco el mes de junio

Beth Orton ha anunciado el lanzamiento de su nuevo álbum, The Ground Adove, que verá la luz el próximo 26 de junio a través de Partisan Records.

El ya noveno trabajo de estudio de la británica y continuación de Weather Alive (2022), se presenta como una obra dividida en dos mitades: una primera más fragmentaria y una segunda orientada hacia melodías más abiertas y expansivas.

Producido por la propia Orton, el álbum cuenta con colaboraciones de Nick Hakim, Tom Skinner, Shahzad Ismaily y Sam Beste, entre otros.

Hace unos días presentaba el tema que le da título, que hoy continúa con “Waiting”, que la propia artista describe como: “una celebración de salir del estado de espera en el que el miedo nos mantiene”.

Escucha ‘Waiting’ de Beth Orton

Estas serán las canciones de The Ground Adove de Beth Orton

01 The Ground Above

02 Before I Knew

03 Cigarette Curls

04 Waiting

05 Celestial Light

06 I’ll Miss You

07 Love You Right

08 Othersid