Sed de Mal

Estrenamos el nuevo vídeo de Sed de Mal, 'Contienes el Universo'

Sed de Mal publicaba La Catástrofe (Mitik Records, 2025) hace unos meses. Seis nuevas canciones con las que siguen apuntalando ese universo oscuro y crudo con el que nacieron en 2020.

La banda de Xavi Vendrell y Feliu Pla (BB Sin Sed), Miguel Figuerola (Las Flores del Mal), Albert Más (Midnight Specials) y Javi Rodríguez, evoluciona por caminos torcidos. 

Hoy estrenamos el vídeo de una de sus mejores canciones, una «Contienes el Universo» de la que decíamos: «custodiada por guitarras afiladas y un discurso que partiendo de una idea romántica —la proyección absoluta sobre el otro—, pronto deja entrever su reverso: la carga, la presión, el vértigo de depositar todo el sentido en una sola figura. Su creciente parte final suena a mantra maldito».

Un clip realizado por Miguel Figuerola que cruza imágenes del cosmos con la intensidad del directo para construir un contraste entre lo infinito y lo visceral, evitando la ilustración literal y funcionando más bien como un reflejo fragmentado del discurso lírico: una idea de amor absoluto que, al desplegarse, revela su lado oscuro. Entre planetas en rotación, nebulosas en combustión y cuerpos en trance sobre el escenario, se articula una narrativa de dependencia, vértigo y disolución del yo, donde la experiencia física del concierto actúa como contrapunto terrenal a la inmensidad del universo.

El montaje, progresivo e hipnótico, acompaña el crescendo hasta un final casi ritual en el que lo cósmico parece colapsar en lo íntimo, dando forma a una pieza que no explica sino que arrastra, donde la belleza y la catástrofe conviven y amar se plantea también como una forma de caída.

Disfruta el vídeo de ‘Contienes el Universo’ de Sed de Mal

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