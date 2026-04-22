la playlist emergente de la semana

Siempre en combinación con nuestra playlist Emergentes MZK en Spotify, una lista en la que incluimos 50 canciones de nuevas bandas y artistas que irán rotando cada semana, seguimos fieles a la cita de los miércoles con nuestra PlayList Emergente. Una sección en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o que simplemente buscan mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir las canciones de The Morning Sons, Scorpio, Cristalino, Julieta Brur, Whosputo, Merai y Flor y Trol.

The Morning Sons – Love cry

The Morning Sons es una banda madrileña de britpop formada en 2022, inicialmente como otro tipo de proyecto y finalmente, en 2023, ya en su formación actual. Este año lanzan su álbum debut y en junio darán su primer gran concierto en la capital. Como avance han publicado un par de sencillos. De ellos hoy destacamos en nuestra PlayList Emergente esta pegadiza y divertida «Love cry».

Scorpio – dolça&guarra

Scorpio es una cantante catalana con una magnética propuesta que combina pop urbano con electrónica. En 2023 publicó su primer álbum, Antares. Tras varios sencillos lanzados en los últimos meses, acaba de publicar hace unos días una nueva canción, «dolça&guarra». Una canción que rompe tabúes y reivindica una sexualidad femenina libre, segura y sin complejos.

Cristalino – Hilo

Cristalino es un músico y actor granadino que el próximo 29 de mayo publicará su tercer EP con Casa Maracas. Hasta ahora ha desvelado dos canciones como avance del disco. La última de ellas salió el 10 de abril y se titula «Hilo». Un tema que propone la aceptación de la diversidad y el reconocimiento del otro como una forma de sanación. «Hilo» ha sido producida por Jaime Beltrán y se presenta con un vídeo obra de Adrián Cecilio.

Julieta Brur – Girls night

Julieta Brur es una artista argentina afincada actualmente en Berlín. El 5 de junio publicará su primer disco, The Heart of The Heart. Un álbum producido junto a Joan Arnau Pàmies grabado entre Berlín y Barcelona a lo largo de dos años. Diez canciones sobre empatía, perdón y apertura radical entre las que se encuentra «Girls night», lanzada como single hace pocas semanas.

Whosputo – Feel

Whosputo es el proyecto del productor portugués Raimundo Carvalho. Aunque publicó su primer álbum en 2020, ha esperado en 2026 para lanzar el segundo. Su título es Day In Day Out, salió el 27 de marzo y muestra una clara evolución artística, lógica dado el tiempo transcurrido desde su debut. Antes de la salida del disco publicó varios sencillos entre los que se encuentra «Feel», una canción que salió al mismo tiempo que el álbum y en la que colabora Sús.

Merai – Diz-me

Merai es una artista multidisciplinar portuguesa nacida en Lisboa en el año 2000. Su propuesta incluye no solo música (es cantautora y también productora) sino también escritura e imagen. Hace una semana publicó el sencillo «Diz-me», primer avance de un álbum titulado Linhas Imaginarias que saldrá próximamente. Una canción reflexiva pero que invita también a la celebración.

Flor y Trol – Tres secretos

Flor y Trol es un proyecto que nos llega desde el País Vasco y que está encabezado por Sofía Rodríguez. De ella ya te hablamos en Muzikalia cuando publicó su primer álbum, SAMI, a finales de 2025. Apenas han pasado unos meses y ya tiene grabado un nuevo EP, SOPHI, con un giro hacia un sonido más sucio y directo. Como carta de presentación de esta nueva época, hace unos días salió el sencillo «Tres secretos».

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