Sorteo: ¿Quieres ver a Tamino en Barcelona o Madrid?

Tamino regresa a España con dos conciertos muy especiales en los que presentará su tercer álbum: Every Dawn’s a Mountain. El artista belga con raíces egipcias, conocido por su impresionante rango vocal y la fusión de sonidos occidentales y orientales, actuará el 22 de septiembre en la sala Razzmatazz de Barcelona y el 23 de septiembre en La Riviera de Madrid.

El público español podrá disfrutar en directo de los temas de su nuevo trabajo. Un álbum que marca el inicio de una nueva etapa en su carrera. En esta ocasión, Tamino se sumerge en composiciones que reflejan su viaje personal y musical, con colaboraciones destacadas como la de Mitski en «Sanctuary».

Toma nota de la gira de Tamino

22 de septiembre 2025 – Razzmatazz – Barcelona

23 de septiembre 2025 – La Riviera – Madrid

Entradas a la venta en Livenation.es y Ticketmaster