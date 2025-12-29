Te presentamos a Juan y La Hormiga con su primer álbum

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Juan y La Hormiga es un dúo formado por Muchas Hormigas y Juan Pablo Mazzola, una pareja argentina que desde hace unos años residen en Valencia. Pareja sentimental desde 2001, su música, según confiesan en su página de Bandcamp, está muy influenciada por las canciones que escuchaban cuando empezaron su relación. En general tienen como referencia el country alternativo de los 90, con bandas como The Jayhawks en el punto de mira.

Aunque sus influencias confesadas sean de los 90, en su primer EP, Terapia de Pareja (2022), sorprendían con versiones de grupos bastante anteriores como Eagles y Peter Paul and Mary. Era de esperar, pues, que toda esa amalgama de sonidos folk y country procedentes de los Estados Unidos se filtraran en sus canciones propias. Algo que ya podemos corroborar, puesto que este otoño Juan y La Hormiga publicaron su primer álbum, València. Así, con el acento autóctono que ahora está en disputa por motivos políticos. Parece que, a pesar de ser argentinos, se sienten tan identificados con nuestra tierra que han querido resaltar en su debut en formato largo algunos de sus símbolos, como por ejemplo el naranjo que aparece en portada.

El disco es realmente una delicia. A pesar de que sus canciones suelen estar inspiradas en sus propias vivencias, han optado por el inglés como idioma vehicular de este primer álbum. «After the war» es una delicada y emotiva maravilla, además adornada con excelentes arreglos. Muy similar es en ritmo y texturas el siguiente tema, «About us». A estas alturas va quedando claro que no solo es el country alternativo de los 90 lo que domina en la música del dúo, sino que también hay toques del pop más melódico y delicado de aquella misma década. Siguiendo el rastro de las canciones casi podemos hacer lo propio con la vida de sus autores, desde sus primeros pasos en su país natal hasta la llegada a Valencia, pasando por la euforia y los bajones propios de la convivencia en pareja, los proyectos, las ilusiones y también las incertidumbres y los miedos.

Al final la historia tiene un final feliz perfectamente representado por «The most beautiful bride», la canción que cierra el disco con, de nuevo, unos arreglos deliciosos muy deudores del country y el folk pero llevándolo todo a un terreno más cercano, como si de un alt country mediterráneo estuviéramos hablando. Una senda que por aquí ya han recorrido gente como Copernicus Dreams o los Bantastic Fand del desaparecido y añorado Nacho Para, e incluso el propio Nacho en solitario.

Es una pena que, ante la enorme cantidad de lanzamientos tanto de aquí como los que nos llegan de fuera, un disco de esta sincera y natural belleza pase desapercibido. Aquí tenéis nuestra pequeña reivindicación, nuestra invitación a que disfrutéis de estos apenas 20 minutos de romántica y ensoñadora mezcla de melancolía y esperanza encerrada en este primer disco en formato largo de Juan y La Hormiga, València.