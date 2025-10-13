The Beths, guardianes del jangle-pop, nos visitan

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Mientras algunas personas creen que el mundo dejó de necesitar pop de guitarras después de 1980 – porque el Marquee Moon de Television o el Crazy Rhythms de The Feelies ya rozaron la perfección – otras, como los cuatro componentes de The Beths, demuestran que aún hay vida y chispa en ese sonido cuando se interpreta con convicción y cariño.

Desde su debut Future Me Hates Me (2018) hasta el aclamado Expert in a Dying Field (2022), el cuarteto neozelandés ha sabido reavivar la llama del indie-pop de guitarras brillantes y melodías irresistibles, situándose junto a nombres como Alvvays o Rolling Blackouts Coastal Fever como herederos naturales de una tradición que se niega a morir.

Ahora regresan a nuestro país de la mano de Primavera Tours para presentar su nuevo trabajo, Straight Line Was a Lie, un álbum que mantiene intacta su mezcla de energía, melancolía y armonías luminosas. Pese a haber sufrido recientemente el robo de su equipo durante la gira europea – lo que casi lleva al traste con todo el tour – The Beths han podido reponerse y llegar hasta nuestro país.

The Beths no pretenden reinvetar el pop de guitarras, pero al menos nos recuerdan por qué seguimos necesitándolo.

Estas son las fechas de The Beths

Miércoles 15 de octubre – Barcelona (Razzmatazz 2)

Jueves 16 de octubre – Madrid (Nazca)

Entradas aquí