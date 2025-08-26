The Cribs tendrán nuevo disco el próximo enero

The Cribs anuncian su primer álbum en más de cinco años (desde que publicaran que publicaran Night Network), Selling A Vibe, que saldrá a la venta el próximo 9 de enero de 2026.

Para su producción, la banda apostó por Patrick Wimberly (Chairlift) para explorar nuevas posibilidades sonoras y realzar su faceta pop, alejándose de la intención de repetir fórmulas pasadas con productores legendarios. Este enfoque permitió un proceso más pausado y reflexivo, centrado en la melodía y en la autenticidad.

Para The Cribs, lo esencial es crear música que conecte con la gente más allá de etiquetas de género, haciendo de Selling A Vibe su álbum más personal y ambicioso hasta la fecha, fruto de la renovación de relaciones y de la voluntad de aportar algo nuevo a sus oyentes tras cinco años de ausencia.

Tras años atrapados en el ciclo de giras y lanzamientos, y viviendo separados en tres husos horarios distintos, los hermanos sintieron la necesidad de reconectar como familia más allá de ser solo miembros de una banda. Un verano dedicado exclusivamente a reencontrarse, sin música ni escritura, sentó las bases de este proceso de renovación. Esa sensación de momento presente también se refleja en la composición rápida del álbum, con “Summer Seizures”, su primer sencillo en el que se refleja la esencia sincera y visceral de los hermanos Jarman, con melodías pop cargadas de honestidad y un guiño crítico a un mundo dominado por la cantidad sobre la calidad.

Escucha ‘Summer Seizures’ de The Cribs