Todo preparado para la visita de The Solarflares

Los británicos The Solarflares nos visitan ya y lo harán en dos únicas fechas. Recordemos que la banda se formó en 1999 en Rochester, Medway y se compone de: Graham Day (guitarra y voz) – de The Prisoners, The Woggles , Thee Mighty Caesars,… Allan Crockford (bajo y coros) – también de The Prisoners

Wolf Howard (batería) – de The Daggermen y posteriormente se unió el teclista Parsley.

Su vida no fue muy larga, pero hasta la fecha de su disolución oficial, el año 2004, grabaron cinco álbumes que lograron alcanzar el estatus de culto en la escena Psych/Mod europea.

Desde su separación, sus miembros han estado en activo en diferentes bandas, como: Graham Day & The Gaolers, Graham Day & the Forefathers, The Woggles, Moving Sounds, Dee Rangers, MFC Chicken, o acompañando al mitido y siempre esquivo Billy Childish.

Se reúnen de vez en cuando para sacar a pasear sus canciones redondas y ese directo que podríamos denominar mod-punk.

Ahora tenemos estas dos únicas fechas para disfrutar de esta super banda, gracias al sello y promotora Folc Records.

Las fechas son estas

29 enero. Zaragoza. La Lata de bombillas

1 de febrero. Madrid. Fun House.

Entradas aquí