Ty Segall regresa a las salas españolas tras más de una década

Tras no ofrecer conciertos en sala en España desde 2014, Ty Segall volverá a encontrarse con el público en formato club el próximo mes de septiembre con dos fechas exclusivas de la mano de Holy Cobra: el 21 de septiembre en Paral·lel 62 (Barcelona) y el 22 de septiembre en Sala BUT (Madrid).

Con una discografía que supera la quincena de álbumes y un ritmo creativo poco común en el rock contemporáneo, Segall se ha convertido en una figura central del underground estadounidense de la última década. Su regreso a Madrid y Barcelona no solo supone una deuda saldada con el formato de sala en nuestro país, sino también la oportunidad de escuchar en directo la evolución de un artista que ha sabido expandir su lenguaje sin diluir su carácter visceral. En recintos de aforo medio, donde cada distorsión y cada cambio de dinámica se perciben con mayor impacto físico, estas dos noches prometen ser especialmente significativas.

El músico californiano llega en un momento especialmente prolífico de su carrera. En 2024 publicó Three Bells, un trabajo expansivo y ambicioso donde desplegó arreglos más densos y una arquitectura sonora casi laberíntica, reafirmando su capacidad para tensionar el garage rock hacia terrenos psicodélicos y progresivos sin perder crudeza. Este álbum consolidó la línea de exploración iniciada en Hello, Hi, donde alternaba electricidad abrasiva con pasajes acústicos de tono introspectivo, y en Harmonizer, un giro hacia texturas más sintéticas y estructuras angulares.

Toma nota de las fechas de Ty Segall

21.09 – Barcelona – Paral·lel 62

22.09 – Madrid – Sala BUT

Entradas a la venta en DICE