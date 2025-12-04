Weekend Beach Festival 2026 suma a Alcalá Norte, Biznaga, Los Estanques y el Canijo de Jerez y más

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Weekend Beach Festival 202, que regresa a la localidad de Torre del Mar (Málaga) los próximos 9, 10 y 11 de julio, suma catorce nuevos artistas a un cartel cada vez más diverso, con nombres que van del urbano al rock y la electrónica.

Morad encabeza este anuncio junto a Alcalá Norte, Los Estanques y el Canijo de Jerez, Biznaga, Boikot y Walls, incorporando diferentes tonos dentro del pop rock y los ritmos alternativos. En el apartado electrónico se suman Anthony Godfather, Miguel Bastida, Richie Risco, Oliver Gil, Alvama Ice, Ballesteros DJ, José de las Heras y EMM, ampliando la oferta del Escenario Sunrise con propuestas que van del latin tech al techno y los sonidos urbanos.

Estas nuevas incorporaciones refuerzan un cartel que ya contaba con Myke Towers, Ana Mena, Medina Azahara, Patrick Mason, Biia y DJ Pepo, consolidando al festival de Torre del Mar como una cita imprescindible del verano.

Con artistas de gran proyección y propuestas que abarcan desde el punk rock al synth latino, pasando por colaboraciones explosivas y figuras emergentes, el Weekend Beach Festival reafirma su apuesta por la diversidad musical y por una experiencia que busca mejorar en cada edición.

Cartel Weekend Beach Festival 2026

Las entradas para el festival están disponibles en su web.