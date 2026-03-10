Weekend Beach Festival Torre del Mar cierra su cartel con Dellafuente

El Weekend Beach Festival Torre del Mar ha cerrado la programación de su 11ª edición con la confirmación de Dellafuente como gran cabeza de cartel de la jornada final.

El evento se celebrará del 9 al 11 de julio en Torre del Mar, en la Costa del Sol y contará con el artista granadino, que ofrecerá en Torre del Mar su único concierto en Andalucía en 2026 y el primero de los cuatro únicos shows que realizará en España ese año, reforzando así el peso del festival. La actuación llega después de un 2025 histórico para el cantante, que protagonizó dos multitudinarios conciertos en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid ante 130.000 espectadores.

El anuncio se completa con quince nuevos nombres que refuerzan el carácter ecléctico del festival, entre ellos Abraham Mateo, que ofrecerá su único concierto en Málaga; el DJ italiano Kybba; la veterana banda de folk metal Mägo de Oz; y el productor alemán Boris Brejcha, que encabezará el escenario Sunrise.

El cartel suma además a artistas como Fleur Shore, Detlef, Les Castizos o Miguel Payda, entre otros, que se incorporan a una programación donde ya figuraban nombres como Myke Towers, David Bisbal, Ana Mena, Morad o Medina Azahara.

Así queda el cartel del Weekend Beach Festival Torre del Mar

Abonos para el Weekend Beach Festival Torre del Mar en su web.