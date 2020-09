1000MODS – Youth Of Dissent (Autoeditado)

Los griegos llamados 1000MODS lo volvieron a hacer. Sin perder la eficacia distinguida, con su resonancia stoner y agregándole más Rock and Roll a su sonido y hasta ciertas dosis de punk le dieron un soundtrack que se debate entre lo desolador y esperanzador a esta época de pandemia. Youth Of Dissent es una bocanada de aire para los pulmones dañados y en ciertos momentos podría interpretarse como un luto eterno. Con 11 canciones que te hacen cerrar los ojos e imaginarte en ese túnel de completa oscuridad por el que se podría vislumbrar la luz al final de el mismo no necesitas más. La pesadumbre del nuevo álbum de los 1000MODS se intensifica con la voz de Dani, quien por más que intente hacer mas sutil el duelo solo te hace sentir esas voces desgarradoras y atormentadas como parte de tus demonios internos aconsejándote. “Dear herculine” y sus 7:06 minutos agónicos son una prueba de lo que se esta comentando. “Lucid” es el lado que te hace sentir vivo y quieres bailar y headbanguear sin importar que el mundo se esta pudriendo sobre ti. Los originarios de Atenas advierten con “So many days” la tristeza y rabia continua que deben ser detonadas durante este álbum constantemente, pero si estas dispuesto a soportar la deprimente agonía y dolor puedes llevarte de repente sorpresas como “Warped” con tintes de grunge que firmaría el mismo Kurt Cobain sin problema. El cierre con “Mirrors” es una virtuosa manera de finalizar un álbum que nunca duda en adentrarse en terrenos sonoros poco expuestos actualmente. Youth Of Dissent es la postal que puedes enviar desde el purgatorio para tus seres queridos y odiados en señal de que aun hay vida en un lugar donde la destrucción total ha devastado y arrasado con lo poco o mucho que queda de este mundo. 1000MODS, con esa magia de mezclar el doom, stoner y la psicodélica demuestra nuevamente que es una banda que sigue instalada en lo más alto de su madurez creativa y de su arrojo ante la vida de la industria musical y sus nuevas modalidades.

Escucha 1000MODS – Youth Of Dissent