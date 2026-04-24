Tori Sparks

Tori Sparks vuelve con disco y concierto

Tori Sparks regresa con “Reckoning”, single y videoclip de su nuevo proyecto discográfico Cabinet of Curiosities, un trabajo ambicioso que marca su vuelta al estudio casi una década después.

La canción funciona como un alegato contra el autoritarismo, inspirado en el contexto político y social de Estados Unidos, y evidencia el compromiso de la artista con discursos críticos y contemporáneos. Este lanzamiento acompaña la publicación del primer volumen de un álbum compuesto por 21 canciones divididas en cinco partes, concebido como una exploración de un mundo fragmentado entre luz y oscuridad.

El proyecto, que toma su nombre de los antiguos gabinetes de curiosidades como metáfora de su diversidad estilística, muestra una evolución notable en el sonido y la voz de Sparks, con incursiones en terrenos como el western rock.

La presentación oficial tendrá lugar el 29 de abril en el Teatre de Sarrià, en Barcelona. Las entradas están disponibles en este enlace.

Escucha ‘Reckoning’ de Tori Sparks

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