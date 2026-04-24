Nuevo EP de Victorias, que siguen con su gira

Victorias lanzan el uno por el otro, un EP de tres nuevas canciones que suponen un punto intermedio entre emocional su disco de 2025 y su nuevo trabajo que grabaran este mismo verano y que verá la luz a comienzos del 27.

Después de adelantar “el uno por el otro” y «hablemos”, llega “talento natural”, otra vía de escape a territorios sonoros no explorados aún.

“La música es egoísta. Quiere tu energía, tu pensamiento, tu creatividad, tu tiempo, tu dinero, tus amistades… es egoísta hasta el extremo. Y cuanto más fuerte pisamos en esta carrera de fondo, más de puntillas vivimos fuera de ella. Esta lucha entre pasión y coste personal también la sufren aquellos que nos rodean. Le debemos tiempo y atención a tanta gente que, para empezar a solucionarlo, hemos decidido reconocerlo. Así nace ‘talento natural’, una de las pocas canciones que se escribieron de una sentada, como si estuviera esperando el momento adecuado para desclavarse del corazón”.

Inmersos en una larga gira, con “sold out” en Madrid y Zaragoza, Victorias muestra un directo emocionante, rítmico y apasionado con el que se perfilan alternativa y referente del nuevo rock con una puesta en escena de nivel y un frontman que destaca por acercarse al crooner con fuerza y clase a raudales, muy poco habitual en la escena nacional.

Escucha el EP ‘el uno por el otro’ de Victorias

Próximas fechas de Victorias

02/05 LEÓN / Black Bourbon (GPS)

15/05 ALBACETE / Sideral (GPS)

16/05 VALENCIA / Jerusalem

22/05 MÁLAGA / FESTIVAL OH SEE!

13/06 LA RODA (Albacete) / FESTIVAL DE LOS SENTIDOS

26/06 LORCA (Murcia) / FORTALEZA SOUND

24/07 LA MANGA (Murcia) / BLACK TRIPS FESTIVAL

29/08 ALMERÍA / FESTIVAL COOLTURAL