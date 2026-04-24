Lo nuevo de Standstill viene anticipado por una novela gráfica

Standstill amplía su esperado regreso con Vida y obra de un titiritero, una novela gráfica firmada por Enric Montefusco y el dibujante Oriol García Quera, que se publicará el 28 de mayo.

El proyecto funciona como una pieza autónoma pero también complementaria al nuevo álbum que la banda prepara para otoño de 2026, trece años después de su último trabajo, y se adentra en los motivos de su disolución y posterior regreso.

Montefusco encuentra en el cómic el formato idóneo para explorar, con mayor libertad simbólica, cuestiones ligadas a la creación, el sentido del arte y el lugar de la banda.

El resultado es un relato de carácter espiritual, con tintes surrealistas y mitológicos, que aborda temas universales a través de personajes y situaciones arquetípicas, desplegando un imaginario que dialoga directamente con el nuevo ciclo musical del grupo.

Fruto de un año de trabajo conjunto, la obra destaca por su ambición narrativa y estética: un juego de capas poético que combina referencias contemporáneas y resonancias atemporales para construir una historia sobre la vocación creativa y la necesidad de ofrecer lo mejor de uno mismo.