Abierta la convocatoria para Girando por Salas #GPS16

El Circuito Estatal de Músicas Populares Girando Por Salas (GPS) lanza su decimosexta convocatoria, #GPS16, dirigida a bandas y solistas emergentes. La inscripción estará abierta desde hoy martes 16 hasta el martes 30 de septiembre (18:00h) de 2025 (inscríbete aquí).

El objetivo principal de GPS es apoyar a artistas emergentes de todos los estilos, facilitando ayudas para la celebración de conciertos en salas de música en todo el territorio español. Estos conciertos, que deberán realizarse fuera de la Comunidad Autónoma de residencia de cada artista o a una distancia mínima de 300 km dentro de la misma, buscan promover la difusión y profesionalización de nuevos talentos musicales. Además, los seleccionados recibirán ayudas para la producción y promoción discográfica de sus trabajos.

Girando Por Salas es una iniciativa del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) siendo entidad colaboradora la Federación Coordinadora del Circuito de Músicas Populares (FCMP). Se seleccionarán 34 artistas (bandas y solistas) de entre todas aquellas solicitudes recibidas que cumplan los requisitos y se elaborará un calendario en coordinación con las salas y los artistas seleccionados, con un mínimo de seis conciertos para cada artista, que tendrán lugar entre el 1 de diciembre de 2025 y el 31 de mayo de 2026, inclusive. A los/as seleccionados/as se les otorgará, asimismo, una ayuda para la Producción y Promoción Discográficas.

IMPORTANTE: Desde esta edición, la banda o solista deberá aportar en el proceso de inscripción un “Plan de lanzamiento discográfico, promocional y de gira” en el que se detalle los planes de lanzamiento discográficos próximos y aquellas acciones que tenga la intención de desarrollar con las ayudas de GPS16.

Por el ciclo han pasado artistas como Sidecars, Triángulo de Amor Bizarro, Izal, Viva Suecia, Morgan, La M.O.D.A., Antonio Lizana, Rufus T Firefly, La Bien Querida, Maruja Limón, Varry Brava, Sexy Zebras, Rayden, Carlos Sadness, Miss Caffeina, Cycle, El Kanka, Alice Wonder, Los Estanques, Tu Otra Bonita, Veintiuno, Travis Birds, Izaro, Queralt Lahoz, Nat Simons, Lady Banana, Marilia Monzón, El Nido o Shego, entre muchas otras.

Toma nota de los detalles de Girando por Salas GPS 16

• Dirigida a artistas emergentes: con un máximo de 3 LPs correctamente publicado/s

• Fecha inicio de inscripción: 11:00 h. del 16 de septiembre de 2025

• Fecha límite de inscripción: 18:00 h. del 30 de septiembre de 2025

• Fecha publicación provisional de grupos aprobados: 10 de octubre de 2025

• Período para solicitar revisión: Hasta el 13 de octubre de 2025 a las 18 horas

• Fecha publicación definitiva artistas aprobados: 14 de octubre de 2025

• Inicio votación pública: 11:00 h. del 15 de octubre de 2025

• Fin votación pública: 18:00 h. del 22 de octubre de 2025

• Anuncio 34 grupos y solistas seleccionados #GP16: 3 de noviembre de 2025

• Inscripción a través de: www.girandoporsalas.com