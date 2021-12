Agnes – Magic Still Exists (Senga/Universal)

De los infames concursos de talentos salen, de vez en cuando, algún que otro artista salvable. Este es el caso de la sueca Agnes que allá por el 2005 ganaba el concurso televisivo Idol Suecia. A parte de buscar una buena voz me imagino que vieron en ella una talentosa mujer con un poder escénico a prueba de bombas de purpurina, y de verdad que de eso va sobrada.

Una carrera mediocre con dos números uno en su país a base de R&B empalagoso la abalaban, hasta que hace un par de años fundó su propio sello disquero –Senga– con el que edita su música sin presiones externas. Epés y algún remix han sido la antesala de este excelente ejercicio de nostalgia que es Magic Still Exists (Senga/Universal, 2021), una obra destinada a dejarlo todo en la pista de baile a base de estribillos exultantes y ritmos sinuosos y elegantes.

La filosofía actual de vida de Agnes está en estas canciones: la búsqueda de la libertad, la espiritualidad de manual de autoayuda, fe y amor por el prójimo. En fin, para salir corriendo, pero hay algo en estas canciones que las hace que sean pura adrenalina.

Razones para amarla encontrarán en canciones potentes como “24 Hours”, que parece como si Giorgio Moroder y ABBA se comunicaran en medio de una sesión de ouija, el synth pop de “Here Comes The Night” tiene muchos puntos en común con la Madonna de Confessions On A Dance Floor, la bacanal disco de “Love And Appreciation” es oro puro con guiños a Gloria Gaynor y KC & The Sunshine Band, “Selfmade” es tecnopop a lo Róisín Murphy con mensaje feminista, y para acabar de redondear este talentoso derroche de vitalidad, “Fingers Crossed” nos envuelve en satén con un house orquestado para escuchar hasta que se enciendan las luces de la discoteca.

Escucha Agnes – Magic Still Exists