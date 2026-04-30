Karmento

Karmento, artista elegida para participar en el intercambio entre AIE y el LIPA

Karmento ha sido seleccionada como la artista que participará este año en el intercambio entre la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España (AIE) y el Liverpool Institute for Performing Arts (LIP), retomando una colaboración histórica entre ambas instituciones. Del 1 al 7 de junio, la artista viajará a Liverpool para impartir clases magistrales a estudiantes del centro fundado por Paul McCartney, con quienes preparará un repertorio que se presentará en una gira con conciertos tanto en Reino Unido como en España.

Detrás del proyecto está Carmen Toledo, una creadora clave del neofolclore español cuyo recorrido ha ido consolidándose desde sus primeros trabajos hasta discos como Este devenir (2020) y La serrana (2024). Su propuesta combina raíz manchega con influencias mediterráneas y contemporáneas, transitando entre la canción de autor, la copla o el flamenco. Esta identidad artística será la que traslade al trabajo con los alumnos de LIPA y a una gira que pasará por Liverpool y varias ciudades españolas en junio.

Fundado en 1995 en el antiguo colegio de McCartney —donde también estudió George Harrison y muy cerca del espacio vinculado a John Lennon—, LIPA es uno de los centros europeos de referencia en formación en artes escénicas. Su alianza con AIE, activa desde 1996, ha impulsado programas de becas y el circuito AIEnRUTa, sumando más de 120 conciertos conjuntos y fomentando la movilidad internacional de músicos. Karmento se incorpora así a una nómina de artistas que incluye nombres como Zahara, Depedro (recuerda nuestro especial) o Tulsa.

Toma nota de las fechas de Karmento junto al combo LIPA

05/06 Liverpool LIPA Canteen
17/06 Madrid Café Berlín
18/06 León Teatro San Francisco
19/06 San Vicente do Mar, Pontevedra El Náutico
20/06 Viveiro, Lugo La Conservera

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