KNEECAP

KNEECAP cantan junto a Kae Tempest en 'Irish Goodbye'

KNEECAP presenta “Irish Goodbye”, junto a Kae Tempest, como último adelanto de su próximo álbum FENIAN, que verá la luz este mismo viernes 1 de mayo.

Producido por Dan Carey, el próximo álbum del grupo irlandés nos los devuelve ampliando su sonido con un enfoque más oscuro y combativo, sin perder el humor, la inteligencia y la intensidad que han definido su ascenso.

En la canción, Móglaí Bap aborda el duelo por la pérdida de su madre, evocando escenas cotidianas previas a su depresión. El lanzamiento llega acompañado de un cortometraje de 12 minutos dirigido por Thomas James, que refuerza esa carga emocional desde una mirada empática, evitando el juicio y apostando por la comprensión hacia quienes atraviesan experiencias similares.

Escucha ‘Irish Goodbye de KNEECAP ft. Kae Tempest

Conciertos en España de KNEECAP

KNEECAP tienen tres fechas en España: el 6 de junio en el Primavera Sound (Barcelona), el 8 de junio en la Sala Santana 27 (Bilbao) y 9 de junio en La Riviera (Madrid).

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