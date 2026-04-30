Carolina Durante

Carolina Durante anuncia a las bandas que les acompañan en su cierre de gira

Carolina Durante (recuerda nuestra entrevista con ellos) han colocado su carrera en lo más alto después del éxito de su Elige tu propia aventura (2024, Sonido Muchacho / Universal), que han paseado por todo el mundo y por gran parte de los festivales nacionales.

Referentes de esa nueva escena de guitarras, faro que ha guiado a cientos de bandas a seguir su estela, tendrá que pasar el tiempo para que veamos en perspectiva su evolución, toda una proeza.

Ya conocemos cuáles serán las bandas invitadas para los conciertos clave de su gira “Fin de la aventura”, con la que cerrarán una etapa en grandes recintos. Empezando por Sevilla el 19 de septiembre en el Pop CAAC, junto a Perro y su universo sarcástico y carismático, además de un grupo aún por desvelar; continuará el 26 de noviembre en el Roig Arena de Valencia, con La Plata y su estética synthwave y agresividad punk; seguirán acompañados por Mala Gestión el 28 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona; llegará el 12 de diciembre al Coliseum de A Coruña de la mano de la energía inconfundible de Grande Amore y el 26 de diciembre al Bizkaia Arena – BEC! de Bilbao, con la pura música en movimiento de Sal del Coche. La gira finalizará el 8 de enero de 2027 en el Movistar Arena de Madrid, siendo los invitados la icónica banda Los Punsetes.

Toma nota de los conciertos de Carolina Durante

19/09/2026  Pop Caac, SEVILLA: Perro + Grupo Sorpresa
26/11/2026? Roig Arena, VALENCIA: La Plata
28/11/2026??Palau Sant Jordi, BARCELONA: Mala Gestión
12/12/2026??Coliseum, CORUÑA: Grande Amore
26/12/2026??Bizkaia Arena – BEC!, BILBAO: Sal del Coche
08/01/2027??Movistar Arena, MADRID: Los Punsetes

Las entradas para los conciertos ya están disponibles a través de carolinadurante.com.

Carolina Durante
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