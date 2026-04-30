Robyn

CA7RIEL & Paco Amoroso remezclan a Robyn

Robyn ha vuelto con Sexistential, un álbum de nueve canciones que recupera la energía inmediata y el espíritu juguetón de su trilogía Body Talk, tras la exploración club de Honey (2018). Un trabajo que como apunta su hoja de promo, apuesta por un pop enfático, sensual y emocionalmente desafiante, donde placer, ternura y necesidad conviven como fuerzas creativas.

La cantante sueca se une ahora a CA7RIEL & Paco Amoroso en una nueva versión de “Blow My Mind”, uno de los temas destacados del dico. El remix incorpora la energía imprevisible del dúo argentino, reformulando la canción con un enfoque más explosivo y acompañado de un videoclip conjunto que subraya el carácter caótico y lúdico de la colaboración.

Este lanzamiento se suma a la serie de reinterpretaciones del disco firmadas por nombres como Jamie xx (escucha aquí la remezcla de «Dopamine») y Arca (aquí tienes la que da título al disco).

Escucha ‘Blow My Mind’ de Robyn (CA7RIEL & Paco Amoroso version)

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