Vince Stapes tendrá nuevo álbum en junio

Vince Staples anuncia el lanzamiento de Cry Baby, previsto para el 5 de junio, inaugurando la etapa más independiente de su carrera en colaboración con Loma Vista Recordings.

Tras trabajos marcados por la introspección como Ramona Park Broke My Heart y Dark Timesry, Cry Baby supone un giro relevante: construye el álbum a partir de instrumentación en directo, reforzando una sensación de urgencia y fisicidad que atraviesa sus diez temas.

El resultado, según afirma su hoja de promo, es una obra dinámica y confrontativa que no solo retrata el clima social y emocional contemporáneo, sino que se posiciona activamente frente a él. Como cuenta: “Mientras el mundo arde, he decidido sacar este álbum. Gracias por escucharme”.

Como adelanto, ha presentado “Blackberry Marmalade”.