Sesión Vermú cierra con VVV [Trippin’you], Las Petunias, Repion y más

Sesión Vermú encara último fin de semana coincidiendo con el puente de mayo, ofreciendo una veintena de conciertos gratuitos repartidos entre Aldea del Fresno, La Cabrera, Loeches, Navalagamella, Nuevo Baztán y San Lorenzo de El Escorial.
El viernes 1 de mayo destaca la programación en San Lorenzo de El Escorial, con un triple concierto protagonizado por Sistema Nervioso, Las Petunias y Repion Paralelamente, otras localidades acogen propuestas diversas: Estrogenuinas y Rata Negra en Aldea del Fresno; Nico y Patricia Lint en La Cabrera; y Mordaza junto a Medalla en Navalagamella, configurando una jornada de estilos que transitan del punk al R&B, pasando por el rock, lo urbano o la psicodelia.
El sábado 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, el protagonismo vuelve a San Lorenzo de El Escorial con From, Los Yolos y VVV [Trippin’you]. La programación se completa con nuevas actuaciones repartidas por la región: Mordaza y MINIÑO en La Cabrera; Sistema Nervioso y Wet Iguanas en Loeches; Rata Negra y Estrogenuinas en Navalagamella; y Patricia Lint junto a Laia Alcolea en Nuevo Baztán.
El ciclo, impulsado por la Comunidad de Madrid, se despide tras haber reunido a nombres destacados del panorama independiente como Triángulo de Amor Bizarro, Hinds, La Paloma o La Plata con gran acogida de público.
Toma nota de los conciertos de este fin de semana en Sesión Vermú
Viernes 1 de mayo
ALDEA DEL FRESNO
Plaza de la Constitución
12:30h – Estrogenuinas
14:00h – Rata Negra
LA CABRERA
Plaza del Ayuntamiento
12:30h – Nico
14:00h – Patricia Lint
NAVALAGAMELLA
Plaza de España
12:30h – Mordaza
14:00h – Medalla
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
El Parque
13:00h – Sistema Nervioso
18:00h – Las Petunias
19:30h – Repion
Sábado 2 de mayo
LA CABRERA
Plaza del Ayuntamiento
12:30h – Mordaza
14:00h – MINIÑO
LOECHES
Plaza de la Villa
12:30h – Wet Iguanas
14:00h – Sistema Nervioso
NAVALAGAMELLA
Plaza de España
12:30h – Rata Negra
14:00h – Estrogenuinas
NUEVO BAZTÁN
Plaza del Secreto
12:30h – Patricia Lint
14:00h – Laia Alcolea
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
El Parque
13:00h – From
18:00h – Los Yolos
19:30h – VVV [Trippin’you]