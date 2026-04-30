Sesión Vermú

Sesión Vermú cierra con VVV [Trippin’you], Las Petunias, Repion y más

Sesión Vermú encara último fin de semana coincidiendo con el puente de mayo, ofreciendo una veintena de conciertos gratuitos repartidos entre Aldea del Fresno, La Cabrera, Loeches, Navalagamella, Nuevo Baztán y San Lorenzo de El Escorial.

El viernes 1 de mayo destaca la programación en San Lorenzo de El Escorial, con un triple concierto protagonizado por Sistema Nervioso, Las Petunias y Repion Paralelamente, otras localidades acogen propuestas diversas: Estrogenuinas y Rata Negra en Aldea del Fresno; Nico y Patricia Lint en La Cabrera; y Mordaza junto a Medalla en Navalagamella, configurando una jornada de estilos que transitan del punk al R&B, pasando por el rock, lo urbano o la psicodelia.

El sábado 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, el protagonismo vuelve a San Lorenzo de El Escorial con From, Los Yolos y VVV [Trippin’you]. La programación se completa con nuevas actuaciones repartidas por la región: Mordaza y MINIÑO en La Cabrera; Sistema Nervioso y Wet Iguanas en Loeches; Rata Negra y Estrogenuinas en Navalagamella; y Patricia Lint junto a Laia Alcolea en Nuevo Baztán.

El ciclo, impulsado por la Comunidad de Madrid, se despide tras haber reunido a nombres destacados del panorama independiente como Triángulo de Amor Bizarro, Hinds, La Paloma o La Plata con gran acogida de público.

Toma nota de los conciertos de este fin de semana en Sesión Vermú

 Viernes 1 de mayo 

ALDEA DEL FRESNO
Plaza de la Constitución
12:30h – Estrogenuinas
14:00h – Rata Negra

LA CABRERA
Plaza del Ayuntamiento
12:30h – Nico
14:00h – Patricia Lint

NAVALAGAMELLA
Plaza de España
12:30h – Mordaza
14:00h – Medalla

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
El Parque
13:00h – Sistema Nervioso
18:00h – Las Petunias
19:30h – Repion

 Sábado 2 de mayo 

LA CABRERA
Plaza del Ayuntamiento
12:30h – Mordaza
14:00h – MINIÑO

LOECHES
Plaza de la Villa
12:30h – Wet Iguanas
14:00h – Sistema Nervioso

NAVALAGAMELLA
Plaza de España
12:30h – Rata Negra
14:00h – Estrogenuinas

NUEVO BAZTÁN
Plaza del Secreto
12:30h – Patricia Lint
14:00h – Laia Alcolea

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
El Parque
13:00h – From
18:00h – Los Yolos
19:30h – VVV [Trippin’you]

Sesión Vermú
21 de abril de 2026
La Paloma, Toldos Verdes, La Plata y La 126, entre las propuestas de Sesión Vermú de esta semana
Sesión Vermú
14 de abril de 2026
Sesión Vermú trae esta semana a Triángulo de Amor Bizarro, RATA, Bum Motion Club y más
Sesión Vermú
8 de abril de 2026
Arranca el ciclo Sesión Vermú con Hinds, joseluis, Gazella y más
Sesión Vermú
27 de febrero de 2026
Sesión Vermú contará con Triángulo de Amor Bizarro, Hinds, Repion, La Paloma y más
Sesión Vermú
11 de febrero de 2026
Sesión Vermú anuncia a Begut, Laaza, joseluis, Repion y La Plata
Bernal
2 de mayo de 2025
Entrevistamos a Bernal por su paso por Sesión Vermú
Paco Pecado
25 de abril de 2025
Entrevistamos a Paco Pecado por su paso por Sesión Vermú
La Pucci
17 de abril de 2025
Entrevistamos a La Pucci por su paso por Sesión Vermú
Karmento
30 de abril de 2026
Karmento, artista elegida para participar en el intercambio entre AIE y el LIPA
Carolina Durante
30 de abril de 2026
Carolina Durante anuncia a las bandas que les acompañan en su cierre de gira
Sesión Vermú
30 de abril de 2026
Sesión Vermú cierra con VVV [Trippin’you], Las Petunias, Repion y más
C'mon Tigre foto
30 de abril de 2026
C'mon Tigre regresan con un nuevo sencillo
Robyn
30 de abril de 2026
CA7RIEL & Paco Amoroso remezclan a Robyn
Patti Smith
29 de abril de 2026
Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las artes 2026
KNEECAP
29 de abril de 2026
KNEECAP cantan junto a Kae Tempest en 'Irish Goodbye'
Death Cab For Cutie
29 de abril de 2026
Death Cab For Cutie tienen nuevo single, 'Punching the Flowers'
Vince Staples
29 de abril de 2026
Vince Stapes tendrá nuevo álbum en junio
David Byrne
29 de abril de 2026
David Byrne estrena single con Natalia Lafourcade
Metallica
29 de abril de 2026
Metallica anuncian reedición de ReLoad llena de contenidos extras
la playlist emergente de la semana
29 de abril de 2026
La PlayList Emergente de la Semana
TIENDA