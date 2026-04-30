Un Pinguino en mi ascensor

Un Pingüino en mi Ascensor celebran sus 40 años regrabando sus canciones con víctimas mortales

Un Pingüino en mi Ascensor celebra sus 40 años de trayectoria con el anuncio de Mi único deseo es matar, un nuevo álbum que recopila las canciones de su repertorio marcadas por historias con víctimas mortales.

Lejos de un grandes éxitos convencional, el dúo apuesta por un concepto que conecta con el auge del true crime y la narrativa criminal, reuniendo algunos de sus temas más reconocibles bajo un mismo hilo temático.

El disco incluye doce canciones que recorren distintas etapas de su carrera, desde Recogiendo el algodón (1987) hasta Astronauta García (2022), además de una pieza inédita: “La piña colada”, compuesta en 1983. El título del álbum toma su nombre de un verso de “El balneario”, una de sus composiciones más celebradas y recordadas.

Salvo “La piña colada”, todos los temas han sido regrabados para esta edición de 2026, manteniendo su esencia pero adaptándose al sonido actual de sus directos.

Libro de conversaciones con Un Pingüino en mi Ascensor

Este lanzamiento coincide con el inicio de su nueva gira y con la reciente edición del libro Bajarse al Moro (a la venta aquí) unas conversaciones con Jose Luis Moro, líder de la peculiar formación con el periodista Chema Domínguez.

Toma nota de los próximos conciertos de Un Pingüino en mi Ascensor

09/05 – Sala Stage, Bilbao

20/05 – El Sol, Madrid (Sold out)

18/06 – El Sol, Madrid (Sold out)

27/06 – Sala Loco Club, Valencia

16/10 – Movistar Arena (La Sala), Madrid

7/11 – Sala Kaya, Guadarrama

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