Alizia

Alizia avanza su debut con 'California'

Alizia presenta “California”, primer adelanto de su álbum debut, ya disponible en plataformas digitales. El proyecto de la barcelonesa Alicia García sigue afianzando una identidad propia dentro del indie nacional, apostando en esta ocasión por un sonido más luminoso y enérgico sin perder la carga emocional que acompaña sus canciones.

Compuesta junto a Marc Gili y producida por él mismo junto a Lisandro Montes (ambos integrantes de Dorian), la canción se mueve entre el dreampop y la indietrónica, con una atmósfera envolvente y bailable.

“California” relata un amor a distancia entre Barcelona y la costa oeste estadounidense, convirtiendo la añoranza y la incertidumbre en impulso rítmico, y reafirmando la capacidad de Alizia para traducir lo íntimo en un relato universal.

Escucha ‘California’ de Alizia

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