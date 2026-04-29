David Byrne

David Byrne estrena single con Natalia Lafourcade

David Byrne presenta “¿Cuál es la razón?”, una nueva versión de su tema “What Is The Reason For It?” incluida en su último álbum Who Is The Sky?

Un trabajo producido por Kid Harpoon (Harry Styles, Miley Cyrus), cuyas 12 canciones fueron arregladas por los miembros del conjunto de cámara con sede en Nueva York Ghost Train Orchestra. Entre los invitados se encuentran Hayley Williams de Paramore, St. Vincent y el baterista de The Smile, Tom Skinner. 

En esta reinterpretación, la voz de Natalia Lafourcade sustituye a la de Hayley Williams, dándole un matiz más cálido y diferente a la canción.

Producida por el Instituto Mexicano de Sonido, la pieza se transforma en un remix de acento latino, con protagonismo de los metales y una atmósfera influida por la relación de Byrne con Ciudad de México.

El lanzamiento coincide con el anuncio de una gira por México, que incluirá varias fechas destacadas como dos noches en el Teatro Metropólitan de Ciudad de México y conciertos en Guadalajara y Monterrey. Este verano le tendremos en nuestro país actuando en Cruïlla Festival y Mad Cool.

Escucha ‘¿Cuál es la razón?’ de David Byrne ft Natalia Lafourcade

David Byrne
3 de abril de 2026
David Byrne cautiva en su paso por el programa de Stephen Colbert
David Byrne
2 de diciembre de 2025
David Byrne comparte su Tiny Desk Concert
David Byrne
19 de noviembre de 2025
David Byrne comparte canción con Brian Eno
Cruïlla
4 de noviembre de 2025
El Festival Cruïlla 2026 arranca con Pixies, David Byrne, Two Door Cinema Club y más
David Byrne
10 de septiembre de 2025
David Byrne - Who Is The Sky? (Matador / Popstock!)
David Byrne
18 de agosto de 2025
David Byrne estrena la canción 'The Avant Garde'
David Byrne
21 de julio de 2025
David Byrne comparte el single 'She Explains Things to Me'
David Byrne
27 de diciembre de 2023
David Byrne comparte una playlist navideña
KNEECAP
29 de abril de 2026
KNEECAP cantan junto a Kae Tempest en 'Irish Goodbye'
Death Cab For Cutie
29 de abril de 2026
Death Cab For Cutie tienen nuevo single, 'Punching the Flowers'
Vince Staples
29 de abril de 2026
Vince Stapes tendrá nuevo álbum en junio
David Byrne
29 de abril de 2026
David Byrne estrena single con Natalia Lafourcade
Metallica
29 de abril de 2026
Metallica anuncian reedición de ReLoad llena de contenidos extras
la playlist emergente de la semana
29 de abril de 2026
La PlayList Emergente de la Semana
Alcala Norte
28 de abril de 2026
Alcalá Norte actúan gratis en Madrid y anuncian más conciertos
Upchuck
28 de abril de 2026
La banda de Atlanta Upchuck actuará en Madrid
28 de abril de 2026
Actividad reciente de Miguel Berzal de Miguel en 2026
Nauci Gold foto
28 de abril de 2026
Nauci Gold avanza su nuevo disco con la canción "Neones"
Editors
28 de abril de 2026
Editors lanzan nuevo single y anuncian conciertos en España
Marion Raw foto
28 de abril de 2026
Todo preparado para la visita de la mexicana Marion Raw
TIENDA