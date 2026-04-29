David Byrne estrena single con Natalia Lafourcade

David Byrne presenta “¿Cuál es la razón?”, una nueva versión de su tema “What Is The Reason For It?” incluida en su último álbum Who Is The Sky?

Un trabajo producido por Kid Harpoon (Harry Styles, Miley Cyrus), cuyas 12 canciones fueron arregladas por los miembros del conjunto de cámara con sede en Nueva York Ghost Train Orchestra. Entre los invitados se encuentran Hayley Williams de Paramore, St. Vincent y el baterista de The Smile, Tom Skinner.

En esta reinterpretación, la voz de Natalia Lafourcade sustituye a la de Hayley Williams, dándole un matiz más cálido y diferente a la canción.

Producida por el Instituto Mexicano de Sonido, la pieza se transforma en un remix de acento latino, con protagonismo de los metales y una atmósfera influida por la relación de Byrne con Ciudad de México.

El lanzamiento coincide con el anuncio de una gira por México, que incluirá varias fechas destacadas como dos noches en el Teatro Metropólitan de Ciudad de México y conciertos en Guadalajara y Monterrey. Este verano le tendremos en nuestro país actuando en Cruïlla Festival y Mad Cool.

Escucha ‘¿Cuál es la razón?’ de David Byrne ft Natalia Lafourcade