Agorazein

Agorazein reeditan en vinilo Siempre por su décimo aniversario

El próximo 15 de noviembre se cumplen diez años de la publicación de Siempre, el último y ya mítico álbum de Agorazein. El colectivo formado por C. TanganaSticky M.A.Jerv.AGZI-Ace y Fabianni celebrará este décimo aniversario lanzando el álbum por primera vez en vinilo. Habrá dos ediciones: una edición limitada en color negro y otra edición limitada coleccionista en color rojo de mayor gramaje que incluirá además una funda especial y un póster exclusivo. Ambas están ya disponibles para reserva en la web oficial del grupo.

Agorazein reedición Siempre vinilo rojo

Publicado originalmente en 2016, Siempre marcó un antes y un después para el sonido urbano español y consolidó a Agorazein como una de las formaciones más influyentes de su generación. El vinilo recupera íntegramente un repertorio original que incluía himnos atemporales como «100K Pasos», «Tentación», «Planes» o «Ya Sabes».

El décimo aniversario de Siempre y su reedición coinciden con el regreso a los escenarios de Agorazein. Un retorno que inicialmente iba a consistir de un único concierto en el Movistar Arena de Madrid y que, ante la gran demanda de entradas, se ampliará hasta llegar a las cuatro noches consecutivas. Las actuaciones del 15 y 16 de noviembre ya han colgado el cartel de entradas agotadas, mientras que todavía quedan las últimas localidades para los conciertos del 17 y 18. Se pueden conseguir también en la web del grupo.

Agorazein cartel aniversario Siempre

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