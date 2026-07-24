Martin Garrix y U2 estrenan single conjunto, 'Fireflies'

El dj y productor neerlandés Martin Garrix y U2 han unido fuerzas en «Fireflies», un sencillo que fue presentado en directo la semana antes durante el cierre del set de Garrix en Tomorrowland Bélgica, donde The Edge apareció por sorpresa para interpretarla ante cerca de 100.000 espectadores.

El lanzamiento llega a través del sello STMPD RCRDS, mientras tanto Garrix como U2 preparan nuevos álbumes para finales de este año, aunque por el momento no se ha confirmado si el tema formará parte de alguno de ellos.

Como cuenta Garrix: “‘Fireflies’ tiene una atmósfera muy singular y es una canción especial en la que empezamos a trabajar hace seis veranos. Fue electrizante y surrealista estrenarla finalmente en Tomorrowland con The Edge. Ya había trabajado con Bono y Edge antes (hicieron el himno de la Eurocopa en 2021), pero trabajar con toda la banda me permitió vislumbrar su química y comprender por qué U2 es lo que es. Son amigos y colaboradores increíbles, y ha sido un verdadero honor volver a trabajar con ellos”.

Por su parte, The Edge comenta: “Tenemos una larga historia con Martin, y siempre hay una sensación de aventura cuando nos juntamos. Tocar ‘Fireflies’ por primera vez en Tomorrowland, frente a uno de los públicos de festival más apasionados del mundo, fue una experiencia increíble… de hecho, puede que la haya disfrutado demasiado. Me recordó por qué me encanta tocar al aire libre. Me gusta más cuando no hay techo”.

Escucha ‘Fireflies’ de Martin Garrix & U2