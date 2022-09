Alice Cohen – Moonrising (Styles Upon Styles)

Alrededor de cuarenta años de carrera artística contemplan a Alice Cohen. Allá por los ochenta lideró junto a Charles Hanson y Chris Larking a los fantásticos The Vels, una formación de pop casi naíf que tanto se aplicaban en los sonidos nuevaoleros como jugaban a ser una Madonna de bajo coste. Una delicia de grupo que dejó dos discos a reivindicar.

Esta singular compositora ha seguido haciendo discos a su nombre o junto a The Channel 14 Weather Team -excelente el cancionero de Artificial Fairytales (2019)-, y en este año acaba de publicar este fantástico Moonrising (Styles Upon Styles, 2022) que no es otra cosa que un dechado de virtudes en forma de pop estiloso, comercial -pero sin ser formulario- y siempre con un pie en la heterodoxia. Alice Cohen sabe esquivar el lugar común y se agradece.

Arranca con la singular letanía en forma de dream pop de “Wild Wolf” que sería un bello cruce entre Beach House y Throwing Muses. Espectacular inicio. “Bodies In Motion” se balancea lentamente, y a lo lejos aparece un saxo que nos traslada mentalmente a un lugar imaginario perdido en los confines del sur norteamericano.

En “Life In A Bag” refleja la urgencia por narrar el tiempo que estuvo cuidando de su padre hasta la muerte, y en “Inner Galaxies” nos envuelve con unos sintes new age en algo así como una melodía proto tecno. La herencia Steely Dan late en las preciosas “Under Chandeliers” y “Baby’s Fine”; los gélidos sintetizadores se alían con guitarras grunge en “Vanilla Tea”, y “Queen Anne’s Lace” retiene la refinada forma de una Tori Amos, y cierra el disco con la devastadora “Fragile Flowers” y unos exuberantes arreglos que recuerdan a Kate Bush.

