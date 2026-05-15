Toundra están de vuelta con el que será su séptimo disco

Toundra han regresado con «Rapier», primer adelanto del que será su séptimo álbum de estudio, Siete, que verá la luz el próximo 9 de octubre.
El tema marca el final de su silencio discográfico desde 2022 y abre una nueva etapa en la que la banda recupera su enfoque compositivo más clásico, basado en desarrollos largos y estructuras monolíticas, pero incorporando de forma más visible el uso de sintetizadores como elemento estructural del sonido.
Este nuevo trabajo también refleja los cambios recientes en la formación del grupo tras la salida de su guitarrista Esteban Girón, con la incorporación de Jorge García a las guitarras y la electrónica, un movimiento clave en su proceso de redefinición sonora.
Tras casi dos décadas de trayectoria, en las que han transitado del post-rock al metal progresivo y han firmado proyectos como la banda sonora de Das Cabinet des Dr. Caligari o su colaboración con Niño de Elche en Exquirla, el grupo afronta Siete desde la autogestión y la independencia creativa.
Escucha ‘Rapier’ de Toundra
Próximos conciertos de Toundra
15 de mayo – Berlín – Desertfest
16 de mayo – Zottegem – Dunk Festival
17 de mayo – Siegen – Vortex Surfer Musik Club
6 de junio – Rabat – Tricinty Fest
12 de septiembre – Andorra – Rockòdrom
24 de octubre – Berriz – Berrizko Kultur Etxea 360º
7 de noviembre – Mos – Rebullón
14 de noviembre – Castelló – Trovam
11 de diciembre – Barcelona – Razzmatazz 2
12 de diciembre – Murcia – Garage Beat
-2027-
5 de febrero – Madrid – But (Inverfest)
13 de febrero – Vitoria – Jimmy Jazz
12 de marzo – San Sebastián – Dabadaba
Más info en http://www.toundra.es