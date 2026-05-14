VVV [Trippin’you] y Erik Urano se unen en 'Espadas en guadañas'

VVV [Trippin’you] y Erik Urano han regresado con nuevo trabajo recientemente. Los madrileños publicaron MECHARADIO (Helsinki Pro) el pasado año, «mirándose de frente y sin miedo, abrazando las contradicciones y las dudas, avanzando en el entendimiento del trauma colectivo que vivimos todos los que les seguimos». Por su parte el rapero vallisoletano ha lanzado SKALTER, del que estuvimos hablando con él.

Ahora se unen en una colaboración que llega con el título de “Espadas en guadañas”, en la que VVV [Trippin’you] articula un paisaje sonoro donde las estructuras próximas al dubstep conviven con desarrollos ambientales y latidos heredados del witch house.

El grupo levanta una arquitectura densa y opresiva en la que la oscuridad deja de ser un recurso estético para convertirse en un lenguaje propio que se complementa con el rapeo de Urano.

Escucha ‘Espadas en guadañas deR VVV [Trippin’you] y Erik Urano