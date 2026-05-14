VVV [Trippin’you] y Erik Urano se unen en 'Espadas en guadañas'

VVV [Trippin’you] y Erik Urano han regresado con nuevo trabajo recientemente. Los madrileños publicaron MECHARADIO (Helsinki Pro) el pasado año, «mirándose de frente y sin miedo, abrazando las contradicciones y las dudas, avanzando en el entendimiento del trauma colectivo que vivimos todos los que les seguimos». Por su parte el rapero vallisoletano ha lanzado SKALTER, del que estuvimos hablando con él.

Ahora se unen en una colaboración que llega con el título de “Espadas en guadañas”, en la que VVV [Trippin’you] articula un paisaje sonoro donde las estructuras próximas al dubstep conviven con desarrollos ambientales y latidos heredados del witch house.

El grupo levanta una arquitectura densa y opresiva en la que la oscuridad deja de ser un recurso estético para convertirse en un lenguaje propio que se complementa con el rapeo de Urano.

Escucha ‘Espadas en guadañas de&#82 VVV [Trippin’you] y Erik Urano

Erik Urano
20 de marzo de 2026
Erik Urano: «Tengo ansia por la exploración y la búsqueda de nuevos límites»
Erik Urano
14 de marzo de 2022
Erik Urano / Merca Bae – Qubits (Sonido Muchacho)
Erik Urano
15 de diciembre de 2021
Erik Urano publica 'Choca' junto a Merca Bae
Erik Urano
4 de mayo de 2021
Flat Erik presenta su nuevo single, "Dataista"
Triángulo de Amor Bizarro
19 de febrero de 2021
Triángulo de Amor Bizarro dejan 'Ruptura' en manos de Erik Urano
Erik Urano
4 de mayo de 2020
Entrevistamos a Erik Urano
23 de abril de 2020
Erik Urano – Neovalladolor (Sonido Muchacho)
14 de mayo de 2026
VVV [Trippin’you] y Erik Urano se unen en 'Espadas en guadañas'
Austin TV
14 de mayo de 2026
Austin TV anuncia gira para junio
Alcala Norte
14 de mayo de 2026
Alcalá Norte vuelven al post-punk más oscuro en 'Los Llamados Pitagóticos'
Foo Fighters
14 de mayo de 2026
Foo Fighters ofrecen su Tiny Desk Concert
The Waterboys
14 de mayo de 2026
The Waterboys cargan contra el tirano Trump en 'Don’t Even Have To Say His Name'
Thee Eliam foto
14 de mayo de 2026
Escucha el nuevo sencillo de Thee Eliam
14 de mayo de 2026
Así ha cambiado viajar para ver conciertos en España
the strokes
13 de mayo de 2026
The Strokes comparten 'Falling out of Love', balada con autotune que estará en su nuevo disco
13 de mayo de 2026
La PlayList Emergente de la Semana
Kanye West
13 de mayo de 2026
El concierto de Kanye West en Madrid podría cancelarse. El ministro Urtasun lo está estudiando
Morrissey
13 de mayo de 2026
Morrissey rinde tributo a Ramones: «Una combinación IMPOSIBLE de encontrar en las bandas de 2026»
Bloc Party
13 de mayo de 2026
Bloc Party avanzan el que será su séptimo disco, producido por Trevor Horn
TIENDA