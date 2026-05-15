La Roux anuncia nuevo disco y adelanta 'Cabin Fever'

La Roux ha anunciado el lanzamiento de su cuarto álbum, Old Flames, previsto para el 6 de noviembre a través de Vertigo Records.

Compuesto, producido y arreglado íntegramente por la propia artista, el disco aborda desde una perspectiva confesional el final de una relación de diecisiete años, la soledad asociada a la adicción o los conflictos en torno a la identidad y la sexualidad bajo la exposición pública. Influido tanto por referentes cinematográficos como David Lynch o Donnie Darko como por el pop noventero de All Saints y Mariah Carey, el álbum se presenta como uno de los trabajos más personales de su carrera y marca el regreso discográfico de una artista que redefinió buena parte del pop electrónico de finales de los 2000.

En los últimos años, La Roux ha mantenido una intensa actividad colaborando con nombres como Tyler, The Creator, Skream, Skrillex o CASISDEAD, además de seguir influyendo en nuevas generaciones de artistas que han sampleado o reinterpretado su obra.

Como primer adelanto de Old Flames, la británica ha compartido «Cabin Fever», una canción centrada en el aislamiento emocional y el bloqueo mental, desarrollada sobre una producción electrónica de inspiración noventera que sirve como puerta de entrada al universo visual y conceptual del álbum.

Escucha ‘Cabin Fever’ de La Roux