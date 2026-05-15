Música al Raso llega a Zaragoza con Ralphie Choo, Silvana Estrada, Maria Arnal, Camellos, Shego y más

Música al Raso celebrará su sexta edición reafirmándose como una de las citas culturales más interesantes de Zaragoza gracias a una programación gratuita que combina artistas emergentes, nombres consolidados y propuestas alejadas de los circuitos más convencionales.

El ciclo volverá a repartirse entre dos escenarios al aire libre, la plaza San Bruno (del 29 al 31 de mayo) y el Jardín de Invierno (del 11 al 13 de junio), manteniendo además su apuesta por acercar a nuevos públicos músicas diversas y propuestas habitualmente asociadas a grandes festivales o recintos de pago.

La programación de la plaza San Bruno pondrá el foco en la raíz, el folclore y los discursos contemporáneos con actuaciones de figuras como Silvana Estrada, una de las voces latinoamericanas más reconocidas del momento; el flamenco experimental de Cristian de Moret; o la mirada rural y reivindicativa de Bewis de la Rosa.

El ciclo también reservará un espacio importante al talento aragonés con artistas como Ixeya, L’ Asia & Conscious Vibes Band o Aarón Jiménez “El Cherry” Trío, reforzando uno de los objetivos históricos del festival: impulsar la proyección de músicos locales.

En el Jardín de Invierno se concentrarán algunos de los nombres más relevantes de la escena actual, desde la experimentación pop y urbana de Ralphie Choo hasta el indie rock de Shego y Camellos. La clausura reunirá dos propuestas de gran peso artístico: el nuevo espectáculo de Maria Arnal, que fusiona voz, danza e inteligencia artificial en su proyecto AMA, y el regreso de Nortec: Bostich & Fussible en formato banda, referentes internacionales de la electrónica mexicana y de la mezcla entre techno y música norteña.

Toma nota de la programación de Música al Raso

San Bruno

29 de mayo, 20:00 h. Silvana Estrada + Ixeya

30 de mayo, 20:00 h. Cristian de Moret + Aarón Jiménez “El Cherry” Trío

31 de mayo, 12:00 h. Bewis de la Rosa +L’ Asia & Conscious Vibes Band

Jardín de Invierno

11 de junio, 21:00 h. Ralphie Choo + Lu Demie

12 de junio, 21:00 h. Shego + Camellos

13 de junio, 21:30 h. Nortec: Bostich & Fussible (full band) + Maria Arnal