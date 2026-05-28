Karlus nos presenta su nuevo disco canción a canción

Karlus es un artista ibicenco en cuya música encontramos influencias que van de Gary Snyder a The Blaze o Arca. En su propuesta musical conecta tradición y experimentación con una mirada poética, contemporánea y profundamente humana. Durante 2025 pasó en varias ocasiones por nuestra PlayList Emergente antes de presentar en octubre su disco NOVA EBUSUS.

Esta primavera Karlus regresa con un EP titulado SOL SOLET. Un disco construido sobre una base electrónica contemporánea que dialoga con ritmos latinos como la bachata, el funk y la cumbia con canciones en las que conviven lo digital y lo orgánico, la tradición y la experimentación. Con su nuevo EP Karlus se consolida como una de las voces emergentes más singulares del panorama musical catalán.

Hemos hablado con Karlus para que nos presente su nuevo disco, SOL SOLET, canción a canción.

GUAJIRA



Esta canción fue la primera que produje de todo el EP, y sus principales referencias musicales vienen tanto de las melodías presentes en los menús de la Wii como de algunos de sus videojuegos. En la letra hablo de un amor muy genuino y de la admiración hacia un hombre al que le dejo claro que haría cualquier cosa por él. Y sí, hay un featuring con un pato.

KYOTO

«Kyoto» habla de las relaciones que surgen cuando uno está muy lejos de casa y de cómo, aun siendo desenfadadas, pueden llegar a sentirse muy intensas en un corto periodo de tiempo. La producción está muy influenciada por proyectos de electrónica como Burial o The Blaze (salvando las distancias), siguiendo una estructura más progresiva y atmosférica que en el resto de canciones del EP.

RITUAL

Con este tema he querido celebrar mis amistades y cómo, aun teniendo cada uno su propio mundo, congeniamos de una manera casi mágica cuando nos juntamos y damos rienda suelta a nuestro lado más caricaturesco. La propia música acompaña esa celebración: una mezcla entre cabalgata de carnaval y banda sonora de un videojuego RPG. Es, probablemente, la canción que más he disfrutado creando hasta ahora.

PS2 CUMBIA

Para cerrar el EP aparece esta producción construida sobre ritmos de cumbia y sintetizadores muy afilados, donde busco acercarme a sonoridades como las de Arca o Elysia Crampton. Además, vuelvo a recurrir al imaginario de los videojuegos utilizando samples de la propia PS2 para crear una atmósfera casi industrial pero, al mismo tiempo, muy bailable. La canción habla de una relación donde no existe el amor, pero sí una conexión mucho más física, inmediata y palpable.

A continuación puedes escuchar SOL SOLET, el nuevo EP de Karlus.