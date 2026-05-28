Henry Rollins e Ian MacKaye rescatan las grabaciones The Cramps producidas por Alex Chilton

El 20 de abril de 1979, dos adolescentes acudieron a ver a The Cramps (recuerda nuestro especial) en un pequeño bar de Washington D.C. Dos chavales recibiendo una descarga de rock’n’roll mutante de la que fue complicado recuperarse. Estos dos, entonces prácticamente niños, estuvieron en sus propias bandas: Minor Threat y Fugazi uno y Black Flag el otro. Hablamos, claro, de Ian MacKaye y Henry Rollins.

Casi medio siglo después, ambos vuelven de algún modo a aquel fogonazo primigenio para participar en el rescate de Gravest Gravy, un álbum perdido de The Cramps grabado en 1977 con Alex Chilton como productor.

El disco verá la luz el 21 de agosto de 2026 a través de Vengeance Records, el sello del grupo, ahora reactivado bajo el paraguas de The Cramps Inc.. La reanimación tiene como figura central a Poison Ivy, junto a Larry Hardy, responsable de In The Red Records, y Jimmy Maslon, productor vinculado al universo audiovisual de la banda. Rollins y MacKaye han trabajado en este proyecto bajo el nombre de RAM Prod., ocupándose de tareas relacionadas con la revisión de cintas, selección de mezclas, ajustes sonoros, mastering y recuperación del archivo.

El material procede de las sesiones que The Cramps registraron en octubre de 1977 en los estudios Ardent de Memphis, con Chilton, sí, el mismo Alex Chilton de Big Star. Una de las voces más infravaloradas de la historia del rock. Por cierto, el estudio completo donde grabaron los marcianos de The Cramps y Chilton se conserva hoy día, prácticamente intacto, en el museo de Stax.

De aquellas grabaciones salieron sus primeros singles, “Surfin’ Bird”, “The Way I Walk” y “Human Fly”, “Domino”, publicados en 1978, y parte del EP Gravest Hits, editado en 1979. Pero en aquellas jornadas quedaron más canciones en la recámara, como si Lux Interior y Poison Ivy hubieran dejado enterrada una capsula del tiempo, o un ataúd en su caso, para cuando el mundo estuviera a punto de explotar. Parece que ha llegado el momento.

La historia de Gravest Gravy no es exactamente nueva. A finales de los ochenta, Lux Interior y Poison Ivy retomaron aquellas cintas con intención de publicar un álbum completo. El proyecto llegó a tener título, mezclas e incluso una idea de portada, pero terminó quedando archivado por razones que las la propia Ivy despacha con una frase tan “crampiana” como perfecta: “perdidas en el tiempo”. Ahora, tras la transferencia de los carretes por parte de Brian Kehew, Rollins y MacKaye revisaron las distintas mezclas disponibles y acordaron las versiones finales. MacKaye trabajó además junto a Don Zientara en Inner Ear Studios, mientras que Pete Lyman se encargó del mastering en Infrasonic Sound.

La noticia también tiene algo de justicia poética, The Cramps puede que sea una de las bandas con más botlegs de la historia, de hecho, parte de esas mismas grabaciones anduvieron circulando por ahí en los 90s en formato casete y posteriormente publicadas de manera pirata en 2010. Ahora, según el propio Rollins, la propietaria de los derechos es Ivy y ella será la beneficiaria de todo lo que se edite en el sello The Cramps Inc.

Como adelanto ya puede escucharse “TV Set”, una pieza que conecta directamente con ese primer ADN del grupo: rockabilly de ultratumba, garage punk, guitarras surferas repletas de feedback y esa teatralidad de autocine que The Cramps convirtieron en religión. El álbum incluye también temas como “Weekend On Mars”, “Twist & Shout”, “Jungle Hop”, “Can’t Hardly Stand It”, “Hungry”, “The Natives Are Restless”, “Domino”, “Can’t Find My Mind”, “Rockin’ Bones”, “Problem Child” y “Rocket In My Pocket”.

El valor del lanzamiento va más allá del fetichismo arqueológico. Gravest Gravy captura a The Cramps antes de convertirse definitivamente en tótem: Lux Interior, Poison Ivy, Bryan Gregory y Nick Knox sonando todavía como una pandilla de iluminados conectada a la corriente principal del rock’n’roll más oscuro, con Chilton en la sala ayudando a que sonara bien, pero sin domesticar. El propio Rollins ha descrito el resultado como dos caras de seis canciones extraídas de un “bloque de ámbar” de 1977, listas para ser devueltas a quienes prefieren quedarse enfermos antes que curarse de buen gusto.

El caso de The Cramps es bien parecido al de nuestros garrulos favoritos de Queens, los Ramones; vendieron más camisetas que discos y nunca llegaron a alcanzar el éxito merecido. Si bien es cierto que, últimamente han adquirido cierta popularidad por la serie Wendsday y el capítulo en el que Jenna Ortega se marca un baile con “Go Go Muck”.

Con todo y con eso, The Cramps siguen siendo tan oscuros que, da un poco de coraje cuando Morrissey les homenajea en todos sus conciertos, minutos antes de salir a escena y los presentes ni se inmutan. El mismo Morrissey que fundó junto al periodista Lindsay Hutton el primer club de fans de The Cramps en 1980; «The Legion of the Cramped«, pero eso ya es otra historia.

El disco saldrá a la venta en diferentes packs y ediciones el 21 de agosto y ya se puede hacer el preorder a través de la tienda oficial bendecida por Poison Ivy.

Stay Sick!