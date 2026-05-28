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Jungle comparten un nuevo sencillo, 'The Wave'

Jungle están de vuelta con Sunshine, que se publicará el próximo 14 de agosto. El trío formado por J Lloyd, Tom McFarland Lydia Kitto continúa así la senda marcada por Volcano (2023), con el que consolidaron su ascensión y ganaron un Brit Award.

Hoy lanzan «The Wave”, un nuevo single que sucede a “Carry On”, que ya acumula más de 13 millones de reproducciones. Un tema para el que se inspiraron en la música brasileña de los años sesenta y setenta, incorporando la calidez rítmica y la riqueza melódica de aquella escena.

En el plano lírico, la canción aborda la capacidad de resistir y seguir adelante dentro de una relación atravesada por dificultades, apostando por un mensaje de optimismo frente a la incertidumbre.

Escucha ‘The Wave’ de Jungle

Toma nota de las fechas de Jungle

LUNES 26 DE OCTUBRE – MADRID (MOVISTAR ARENA)

MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE – BARCELONA (PALAU SANT JORDI)

Las entradas están a la venta en Fever desde 50 € más gastos de distribución en Madrid y desde 55 € más gastos de distribución en Barcelona.

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