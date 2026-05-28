Disfruta de una actuación de Kim Gordon en París

Kim Gordon publicaba PLAY ME, su tercer álbum en solitario, el pasado mes de marzo a través de Matador Records/Popstock.

El sucesor de The Collective (2024) es una obra destilada, directa y más rítmica, en la que amplía su paleta sonora hacia pulsiones melódicas y motores de krautrock, manteniendo una intensidad contenida y urgente. Producido junto a Justin Raisen, el álbum apuesta por canciones breves, enfocadas y ejecutadas con rapidez, un planteamiento que potencia una nueva forma de cantar en Gordon, más tensa y poética.

Un disco que procesa, desde el lenguaje abstracto y el humor negro característicos de Gordon, el colapso cultural y político de la era contemporánea: la erosión democrática, el tecnofascismo, la cultura de la IA y la atomización de la vida bajo las plataformas digitales.

El pasado 17 de abril lo presentaba en The Trianon de París, y el canal cultural ARTE acaba de compartir la actuación al completo.

Concierto de Kim Gordon en the Trianon (París)