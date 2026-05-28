Maruja

El Festival de Rock de Andoain te trae gratis a Maruja, Las Petunias, Paco te quiero, Silitia y más

El Festival de Rock de Andoain celebrará el próximo 13 de junio su 18ª edición con una jornada gratuita de conciertos repartidos por distintos espacios de la localidad y una programación para todos los gustos

En la plaza Nafarroa actuarán bandas como Maruja, una de las propuestas más comentadas del circuito europeo gracias a su explosiva mezcla de jazz, punk, noise-rock y spoken word; Lézard, con un sonido post-punk de ecos new wave; o Las Petunias, referentes del punk-pop más irreverente y desenfadado.

También pasarán por el festival Paco te quiero, Exnovios y Silitia, en un cartel que combina shoegaze, garaje-pop, funk-rock, psicodelia y electrónica.

La programación se extenderá además al mediodía con el ciclo “Aperitif”, que incluirá actuaciones de Barrrk, iiingles y Katiuskak en distintas plazas de Andoain.

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