Panda Bear y Sonic Boom anuncian nuevo disco conjunto, 'A ? of When'

Panda Bear y Sonic Boom confluían el pasado 2022 en un disco colaborativo llamado Reset, en el que rendían su particular homenaje a las joyas doo-wop y rock and roll estadounidense de los años 50 y 60.

La nueva entrega que une a Noah Lennox (Animal Collective) y Peter Kember (Spacemen 3, Spectrum) llegará el próximo 10 de julio a través de Domino con el título de A ? of When. El disco promete profundizar en los territorios sonoros que han definido sus trayectorias: la psicodelia pop y las estructuras experimentales de uno, con los paisajes hipnóticos y minimalistas desarrollados por el otro.

El disco se publicará vinilo, CD, casete y en formato digital a través de Domino Mart y Bandcamp; no estará disponible en plataformas de streaming.

Ya podemos escuchar uno de sus temas, «Lucky Charm», con aroma deudor del Pet Sounds de The Beach Boys.

Estas serán las cancione sde ‘A ? of When’ de Panda Bear & Sonic Boom

Never givin’ in

Lucky Charm

Revive him

Something like dreaming

A ? of WHEN

Pray to you

Be the bridge

Like a moth to the flame

Somethin’ that lasts

Graveyard