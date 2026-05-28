panda bear

Panda Bear y Sonic Boom anuncian nuevo disco conjunto, 'A ? of When'

Panda Bear y Sonic Boom confluían el pasado 2022 en un disco colaborativo llamado Reset, en el que rendían su particular homenaje a las joyas doo-wop y rock and roll estadounidense de los años 50 y 60.

La nueva entrega que une a Noah Lennox (Animal Collective) y Peter Kember (Spacemen 3, Spectrum) llegará el próximo 10 de julio a través de Domino con el título de A ? of When. El disco promete profundizar en los territorios sonoros que han definido sus trayectorias: la psicodelia pop y las estructuras experimentales de uno, con los paisajes hipnóticos y minimalistas desarrollados por el otro.

El disco se publicará vinilo, CD, casete y en formato digital a través de Domino Mart y Bandcamp; no estará disponible en plataformas de streaming.

Ya podemos escuchar uno de sus temas, «Lucky Charm», con aroma deudor del Pet Sounds de The Beach Boys.

Estas serán las cancione sde ‘A ? of When’ de Panda Bear & Sonic Boom

Never givin’ in
Lucky Charm
Revive him
Something like dreaming
A ? of WHEN
Pray to you
Be the bridge
Like a moth to the flame
Somethin’ that lasts
Graveyard

Panda Bear
3 de junio de 2025
Panda Bear lanza el tema inédito 'Virginia Tech'
Panda Bear
28 de marzo de 2025
Panda Bear + Alien Tango (Sala 16 Toneladas) València 26/03/25
Panda Bear
5 de marzo de 2025
Panda Bear - Sinister Grift (Domino Recordings)
Panda Bear
17 de diciembre de 2024
Panda Bear nos visita en primavera, le acompaña Alien Tango
sonic boom
25 de agosto de 2022
Panda Bear & Sonic Boom - Reset (Domino / Music As Usual)
Panda Bear
10 de agosto de 2022
Otro avance del disco de Panda Bear & Sonic Boom
Panda Bear
25 de julio de 2022
Panda Bear & Sonic Boom anuncian disco conjunto
Panda Bear
12 de marzo de 2019
Panda Bear - Buoys (Domino/Music As Usual)
panda bear
28 de mayo de 2026
Panda Bear y Sonic Boom anuncian nuevo disco conjunto, 'A ? of When'
Maruja
28 de mayo de 2026
El Festival de Rock de Andoain te trae gratis a Maruja, Las Petunias, Paco te quiero, Silitia y más
Karlus foto cabecera
28 de mayo de 2026
Karlus nos presenta su nuevo disco canción a canción
The Cramps
28 de mayo de 2026
Henry Rollins e Ian MacKaye rescatan las grabaciones The Cramps producidas por Alex Chilton
SERCH. foto
28 de mayo de 2026
Estrenamos el sencillo de regreso de SERCH.
jungle
28 de mayo de 2026
Jungle comparten un nuevo sencillo, 'The Wave'
Gilla Band
28 de mayo de 2026
Gilla Band regresan después de cuatro años con la canción 'Giraffe'
Kim Gordon
28 de mayo de 2026
Disfruta de una actuación de Kim Gordon en París
27 de mayo de 2026
Blockparty se celebrará en la sala Mon por las restricciones del ayuntamiento de Madrid
levitants
27 de mayo de 2026
levitants estrenan 'Señales', otro tema del que será su nuevo disco
Carolina Durante
27 de mayo de 2026
Carolina Durante encabeza y programa la nueva edición de Antioxidante en Bullas
Geese
27 de mayo de 2026
Geese actuarán en Paral·lel 62 el 3 de junio
TIENDA