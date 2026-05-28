Gilla Band regresan después de cuatro años con la canción 'Giraffe'

Gilla Band publicaban Most Normal en 2022 y desde entonces tan solo han lanzando algún tema suelto como la curiosa «Sports Day«.

Ahora lanzan «Giraffe», de la que comentan: «En esta pista, las primeras secciones representan cómo es mi estado mental general. Puede ser un lugar muy disperso y a veces solitario. Sentirme no querido y me cuesta articular lo que realmente pienso.

El outro, en cambio, detalla indirectamente una especie de confirmación de que existe el afecto hacia mí. Aunque lo aprecio, me cuesta creerlo. «Me echó por la puerta con un cepillo de pelo exigiendo que llevara una chaqueta adecuada.» Es una acción muy irlandesa de las madres. Ese nivel de amor me cuesta aceptarlo, pero es algo hermoso de tener en la vida.»

Desde hace más de diez años, el cuarteto de Dublín formado por el vocalista Dara Kiely, el guitarrista Alan Duggan Borges, el bajista Daniel Fox y el batería Adam Faulkner, ha estado redefiniendo lo que se podría llamar de forma general «música rock» en el siglo XXI. Una visión que no es post-punk, ni noise-rock, ni nada más que un híbrido idiosincrático e innovador que solo podía venir de la unión los cuatro.

De momento desconocemos si «Giraffe» adelanta un nuevo disco, pero el grupo está agendando conciertos para primeros de 2027, con lo que entendemos que sí.



