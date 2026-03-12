Ana Brenes presenta ‘Leria’, primer avance de su debut

La cantaora, compositora y docente Ana Brenes presenta “Leria”, una nana construida únicamente con la voz que funciona como un canto de bienvenida a su sobrina Valeria.

La pieza adopta la forma de un mensaje protector dirigido a la niña, anticipando el mundo que la espera: un espacio atravesado por contrastes, desigualdades, belleza y violencia. En ese contexto, el sueño aparece como refugio y como primer territorio simbólico donde empezar a construirse. El imaginario del videoclip amplía esa idea hacia la necesidad de sobrevivir en un mundo marcado por estructuras masculinas y reivindica el cuidado de la niña interior como forma de resistencia.

“Leria” sirve además como adelanto del primer disco de la artista, Mientras camino, que verá la luz el 24 de abril y que presentará en directo el 21 de marzo en el Teatro Sagarra dentro del festival FlamencON de Santa Coloma. Concebido como una obra continua sin interrupciones entre cantes, el álbum recorre distintas etapas vitales —del nacimiento al duelo— a través de diferentes palos flamencos elegidos por su relación con cada momento. Con letras y música de la propia Brenes y acompañamiento a la guitarra de Toni Abellán, el trabajo combina respeto por el flamenco tradicional con una mirada contemporánea que entrelaza poesía, crítica social y experiencia personal.

