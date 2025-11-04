Ángel Stanich arranca su gira este jueves en Madrid

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Ángel Stanich vuelve a los escenarios con una nueva gira bautizada con ironía como “Gira (Aún) Sin Nombre”, cuyo pistoletazo de salida será el 6 de noviembre en La Riviera (Madrid).

El cantautor cántabro, que el pasado verano rompió su retiro con la luminosa «Os traigo amor», prepara el lanzamiento de su cuarto álbum y adelantará en directo algunas de sus nuevas canciones, junto a los clásicos de su repertorio. Una cita esperada que servirá de reencuentro con su público y de preludio a una temporada especialmente activa.

El regreso a La Riviera tiene un valor simbólico: fue allí donde, en 2023, protagonizó un concierto antológico (lee aquí nuestra reseña) acompañado por una constelación de artistas como Quique González, Mikel Erentxun, Rufus T. Firefly, Anni B Sweet o Jorge Ilegal.

Ahora, el ermitaño más enigmático del panorama alternativo emprende una extensa gira con más de treinta fechas confirmadas por todo el país, manteniendo el halo de misterio que siempre lo ha distinguido. Porque si algo define a Stanich, además de su lirismo ácido, es su firme empeño en que incluso su silencio tenga nombre propio.

Próximas fechas de Ángel Stanich

06/11/2025, La Riviera, Madrid

08/11/2025, Santana 27, Bilbao

14/11/2025, Tribeca, Oviedo

21/11/2025, Teatro CajaGranada, Granada

20/12/2025, Navidad Sonora, Palencia

26/12/2025, Teatro Carrión, Valladolid

27/12/2025, Escenario Santander, Santander

24/01/2026, Playa Club, A Coruña

30/01/2026, Espacio Vías, León

31/01/2026, Teatro Principal, Burgos

06/02/2026, Hangar, Córdoba

07/02/2026, Berlín Social Club, Almería

20/02/2026, Stereo, Alicante

21/02/2026, Moon, Valencia

27/02/2026, REM, Murcia

28/02/2026, La Llotja, Elche

13/03/2026, Clandestino, Albacete

14/03/2026, Círculo de Arte, Toledo

20/03/2026, OffCultura, Badajoz

21/03/2026, La 2, Sevilla

27/03/2026, Sala B del Caem, Salamanca

28/03/2026, La Trinchera, Málaga

2-4/04/2026, SanSan Festival, Benicàssim

11/04/2026, Teatro Albéniz, Gijón

17/04/2026, Razzmatazz 2, Barcelona

18/04/2026, Zero, Tarragona

25/04/2026, La López, Zaragoza

08/05/2026, Jimmy Jazz, Vitoria- Gasteiz

Entradas disponibles en este enlace.