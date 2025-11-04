Ángel Stanich arranca su gira este jueves en Madrid
Ángel Stanich vuelve a los escenarios con una nueva gira bautizada con ironía como “Gira (Aún) Sin Nombre”, cuyo pistoletazo de salida será el 6 de noviembre en La Riviera (Madrid).
El cantautor cántabro, que el pasado verano rompió su retiro con la luminosa «Os traigo amor», prepara el lanzamiento de su cuarto álbum y adelantará en directo algunas de sus nuevas canciones, junto a los clásicos de su repertorio. Una cita esperada que servirá de reencuentro con su público y de preludio a una temporada especialmente activa.
El regreso a La Riviera tiene un valor simbólico: fue allí donde, en 2023, protagonizó un concierto antológico (lee aquí nuestra reseña) acompañado por una constelación de artistas como Quique González, Mikel Erentxun, Rufus T. Firefly, Anni B Sweet o Jorge Ilegal.
Ahora, el ermitaño más enigmático del panorama alternativo emprende una extensa gira con más de treinta fechas confirmadas por todo el país, manteniendo el halo de misterio que siempre lo ha distinguido. Porque si algo define a Stanich, además de su lirismo ácido, es su firme empeño en que incluso su silencio tenga nombre propio.
Próximas fechas de Ángel Stanich
06/11/2025, La Riviera, Madrid
08/11/2025, Santana 27, Bilbao
14/11/2025, Tribeca, Oviedo
21/11/2025, Teatro CajaGranada, Granada
20/12/2025, Navidad Sonora, Palencia
26/12/2025, Teatro Carrión, Valladolid
27/12/2025, Escenario Santander, Santander
24/01/2026, Playa Club, A Coruña
30/01/2026, Espacio Vías, León
31/01/2026, Teatro Principal, Burgos
06/02/2026, Hangar, Córdoba
07/02/2026, Berlín Social Club, Almería
20/02/2026, Stereo, Alicante
21/02/2026, Moon, Valencia
27/02/2026, REM, Murcia
28/02/2026, La Llotja, Elche
13/03/2026, Clandestino, Albacete
14/03/2026, Círculo de Arte, Toledo
20/03/2026, OffCultura, Badajoz
21/03/2026, La 2, Sevilla
27/03/2026, Sala B del Caem, Salamanca
28/03/2026, La Trinchera, Málaga
2-4/04/2026, SanSan Festival, Benicàssim
11/04/2026, Teatro Albéniz, Gijón
17/04/2026, Razzmatazz 2, Barcelona
18/04/2026, Zero, Tarragona
25/04/2026, La López, Zaragoza
08/05/2026, Jimmy Jazz, Vitoria- Gasteiz
Entradas disponibles en este enlace.