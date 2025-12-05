Ángel Stanich le da a la new wave en ‘Poquita fe’ (con guiño a la serie incluido)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Ángel Stanich vuelve a las andadas con «Poquita fe», un tema que sigue esa línea suya de historias extrañas y personajes perdidos. Después de «Os traigo amor«, ahora nos suelta un cuentecito donde un ángel medio salvador charla con un tipo que representa a tanta gente que va por la vida como en modo avión. Todo muy Stanich: humor raro, doble fondo y ese punto de melancolía que te remueve sin avisar.

Musicalmente, la canción sorprende: un rollo synth-pop/New Wave bastante pegadizo que esconde una mezcla curiosa entre dos mundos de la tele. Por un lado, José Ramón, el pringado adorable de la serie Poquita fe; por otro, Michael Landon haciendo de ángel en Autopista hacia el cielo. El resultado es una parábola divertida pero también algo triste sobre la apatía generalizada, ese “bah, me da igual” que parece instalarse en todos. En plan: ni los ángeles te salvan de la rutina cuando ya te has acostumbrado demasiado a ella.

La letra tira mucho de la serie, pero Stanich no puede evitar meter referencias de todos lados: Morgan Freeman, El Colacao, La Vida Cañón, Miyazaki y, las zapatillas J’hayber… lo que se le cruza.

La canción se grabó en Estudio Bien, con producción del propio Stanich y Juan Torán, y con parte de su banda habitual en guitarras, batería y coros.

Escucha ‘Poquita fe’ de Ángel Stanich