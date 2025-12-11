Así suenan TOMORA, el dúo de Tom Rowlands (The Chemical Brothers) y AURORA

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

TOMORA, es el nuevo proyecto que une a Tom Rowlands de The Chemical Brothers con AURORA. Ella colaboró No Geography, un favor que Tom le devolvió cuando produjo parte de su disco de debut What Happened To The Heart?

Ahora debutan con su primer sencillo, «Ring the alarm», sobre la que el dúo comenta: «Queríamos que TOMORA fuera una banda, no dos individuos. Es nuestro sentimiento musical hecho realidad».

Ya hay actuaciones confirmadas el próximo año en Coachella, NOS Alive, Colours of Ostrava, Øya, Down The Rabbit Hole y el Bilbao BBK Live, que probarán lo que será su disco de debut.

Escucha ‘Ring the alarm’ de TOMORA