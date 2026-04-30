TOMORA - COME CLOSER (Fontana / Universal)

Fue en tiempos de No Geography (2019) cuando The Chemical Brothers empezaron a colaborar con AURORA. Un disco de transición, pero bastante apañado, con momentos a tener en cuenta como «Bango», “Eve of Destruction” o «The Universe Sent Me». Ya en 2024 Tom Rowlands participó en la producción de What Happened To The Heart?, debut de la noruega y el vínculo se afianzó. Todo ello ha terminado derivando en estos TOMORA, acrónimo que funde los nombres de ambos y es una extensión que refuerza y revitaliza sus carreras.

Un disco que surgió en la total libertad creativa y que da lo que se espera de él, fundiendo los ramalazos de psicodelia electrónica, el EBM y los beats que se le presuponen a Rowlands y el art pop oscuro de AURORA. COME CLOSER es un trabajo de contrastes, que arranca con «Please», intro vocal acapela que funciona como intro dando paso a la pista titular, un tema íntimo que poco a poco va hinchándose hasta parecer despegar en la elegante «A Boy Like You» y sin embargo, quedarse en un una sensual y retorcida pieza de lo más sugerente. Una balada de poder espectral que da paso a esa «Ring the Alarm» que conocimos a finales del año pasado y que supone uno de los subidones más efectivos del conjunto.

Hay otros momentos a destacar, como el triphop atmosférico de “My Baby”; la pegadiza «Somewhere Else», rompepistas indiscutible que aúna lo mejor del dúo; una «I Drink the Light», que se extiende hasta los ocho minutos con la voz de AURORA fragmentada y en capas recordándonos a Björk; una burbujeante «Have you Seen Me Dance Alone»; los ecos a Massive Attack de «The Thing» o el latigazo de clausura con la cabalgada de «In a Minute”, que demuestra que TOMORA han venido aquí a divertirse.

Un diálogo entre dos mundos que buscan confluir y que en ocasiones lo logran de manera brillante.

Escucha TOMORA – COME CLOSER