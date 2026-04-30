TOMORA

TOMORA - COME CLOSER (Fontana / Universal)

Fue en tiempos de No Geography (2019) cuando The Chemical Brothers empezaron a colaborar con AURORA. Un disco de transición, pero bastante apañado, con momentos a tener en cuenta como «Bango», “Eve of Destruction” o «The Universe Sent Me». Ya en 2024 Tom Rowlands participó en la producción de What Happened To The Heart?, debut de la noruega y el vínculo se afianzó. Todo ello ha terminado derivando en estos TOMORA, acrónimo que funde los nombres de ambos y es una extensión que refuerza y revitaliza sus carreras.

Un disco que surgió en la total libertad creativa y que da lo que se espera de él, fundiendo los ramalazos de psicodelia electrónica, el EBM y los beats que se le presuponen a Rowlands y el art pop oscuro de AURORA. COME CLOSER es un trabajo de contrastes, que arranca con «Please», intro vocal acapela que funciona como intro dando paso a la pista titular, un tema íntimo que poco a poco va hinchándose hasta parecer despegar en la elegante «A Boy Like You» y sin embargo, quedarse en un una sensual y retorcida pieza de lo más sugerente. Una balada de poder espectral que da paso a esa «Ring the Alarm» que conocimos a finales del año pasado y que supone uno de los subidones más efectivos del conjunto.

Hay otros momentos a destacar, como el triphop atmosférico de “My Baby”; la pegadiza «Somewhere Else», rompepistas indiscutible que aúna lo mejor del dúo; una «I Drink the Light», que se extiende hasta los ocho minutos con la voz de AURORA fragmentada y en capas recordándonos a Björk; una burbujeante «Have you Seen Me Dance Alone»; los ecos a Massive Attack de «The Thing» o el latigazo de clausura con la cabalgada de «In a Minute”, que demuestra que TOMORA han venido aquí a divertirse.

Un diálogo entre dos mundos que buscan confluir y que en ocasiones lo logran de manera brillante.

Escucha TOMORA – COME CLOSER

TOMORA
11 de diciembre de 2025
Así suenan TOMORA, el dúo de Tom Rowlands (The Chemical Brothers) y AURORA
Karmento
30 de abril de 2026
Karmento, artista elegida para participar en el intercambio entre AIE y el LIPA
Carolina Durante
30 de abril de 2026
Carolina Durante anuncia a las bandas que les acompañan en su cierre de gira
Sesión Vermú
30 de abril de 2026
Sesión Vermú cierra con VVV [Trippin’you], Las Petunias, Repion y más
C'mon Tigre foto
30 de abril de 2026
C'mon Tigre regresan con un nuevo sencillo
Robyn
30 de abril de 2026
CA7RIEL & Paco Amoroso remezclan a Robyn
Patti Smith
29 de abril de 2026
Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las artes 2026
KNEECAP
29 de abril de 2026
KNEECAP cantan junto a Kae Tempest en 'Irish Goodbye'
Death Cab For Cutie
29 de abril de 2026
Death Cab For Cutie tienen nuevo single, 'Punching the Flowers'
Vince Staples
29 de abril de 2026
Vince Stapes tendrá nuevo álbum en junio
David Byrne
29 de abril de 2026
David Byrne estrena single con Natalia Lafourcade
Metallica
29 de abril de 2026
Metallica anuncian reedición de ReLoad llena de contenidos extras
la playlist emergente de la semana
29 de abril de 2026
La PlayList Emergente de la Semana
TIENDA