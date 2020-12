Asian Dub Foundation – Access Denied (X Ray Production)

Asian Dub Foundation nos sorprendieron a mediados de los 90 con ese manojo de influencias de la inmigración británica -especialmente de la hindú-, acompañada por las humeantes bases dub que se fundían con cortantes ritmos de drum and bass. Han pasado 25 desde que lanzaran Facts and Fictions (1995) y sus intenciones beligerantes siguen convergiendo con su portentosa capacidad de crear melodías que nos hacen agitar la cabeza.

Access Denied, anunciado el mismo día que Gran Bretaña dejaba la Unión Europea, es por derecho propio uno de los picos de su reivindicable discografía. Marcando su terreno combativo de denuncia, poniendo el foco de la xenofobia que impera en las islas, los problemas de la inmigración o los peligros del cambio climático.

Ahí está la poderosa “Comin ’Over Here” con la voz del humorista Stewart Lee apoyado en esos bajos hipnóticos o el sampleo de la activista climática Greta Thunberg “Youthquake Pt. 1”, además de momentos tan redondos “Frontline Santiago”, con la participación de franco-chilena Anita Tijoux en la que cargan contra la islamofobia. Tan solo tres ejemplos de un conjunto de 14 temas con otros hitos como “Can’t Pay Won’t Pay”, “Frontline”, “Stealing the Future”, “Human 47” o “Smash and Grab the Future”.

Es posible que Asian Dub Foundation hayan pedido cierto foco de atención en los últimos años, pero este Access Denied es una perfecta ocasión para volver a reivindicarles, pues tanto su discurso como su afilada música, están más de actualidad que nunca y son una patada en el estómago a la realidad, a un país (¿planeta?) que mantiene esa ruptura entre clases sociales y razas.

Escucha Asian Dub Foundation – Access Denied